Meslek eğitimi ile iş ve aş üretebiliriz

'Meslek Fabrikası Yönlendirme Kurulu' toplantısı düzenleyen Başkan Kocaoğlu, 'Tek amacımız iş ve aş üretmek, vatandaşımızın lokmasını büyütmek' diye konuştu

İhtiyaç duyulan mesleklere yönelik eğitimler vererek farklı sektörlerin nitelikli eleman taleplerini karşılamaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, istihdama sağladığı bu katkıyı artırabilmek için bu kez kentteki önemli kurum ve kuruluşları bir araya getirdi. Eski DGM binasını 'Meslek Fabrikası'na dönüştürerek sanayi ve hizmet sektörünün eleman ihtiyacına göre açılan kurslarda kepçe operatörlüğünden makyözlüğe kadar 75 branşta eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, 'Meslek Fabrikası Yönlendirme Kurulu' çatısı altındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda sanayici ve işadamı örgütleri, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve kamunun istihdama yönelik kurumlarının yöneticileri ile girişimciler ve yatırımcılar yer aldı.



İzmirlilerin lokmasını büyütebilmek



Meslek Fabrikası Yönlendirme Kurulu'nun ilk toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu oluşumla İzmir'in ihtiyacı olan çok önemli bir boşluğu doldurduklarına dikkat çekerek, 'Ülkemizdeki her genç masa başı iş istiyor ancak işverenlerin ara elemanlara da ihtiyacı var. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Meslek Fabrikası'nı bu ihtiyaca karşılık kurduk. Her geçen gün de geliştiriyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız hem pratik hem teorik ders görüyorlar. Tek amacımız iş ve aş üretmek; vatandaşımızın lokmasını büyütmek' diye konuştu.

Toplantıda İzmir'in nitelikli eleman ve mesleki eğitim ihtiyacını belirlemek üzere 'işgücü piyasası analizleri' değerlendirildi. Meslek Fabrikası'nın stratejik hedeflerine uygun yeni faaliyetler tartışıldı ve istihdamın geliştirilmesine yönelik fikirler ele alındı.



Neden Avrupa gibi olmayalım?



Ege Bölge Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Meslek Fabrikası'nı hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. EBSO Başkanı, 'Almanya savaştan sonra yerle bir olmuş ülkeydi ama kısa sürede şimdiki sanayi gücüne ulaştı ve bugün bir numara. Bunun nedeni meslek liseleri. Türkiye'de de bunu aşılamayı başarırsak, sanayimiz neden Avrupa'nınki gibi olmasın? Türkiye'de işsizlik yok, mesleksizlik var' dedi.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, geçen hafta Berlin'e gittiklerini, yaptıkları incelemeler sonucu mesleki eğitim anlamında orada yapılanlardan daha fazlasının İzmir'de yapılmış olmasını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.



Ara eleman sorunu



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden 'Bu girişimden dolayı teşekkür ediyorum. Ara eleman sorunu 15 yıldır Türkiye'nin büyük sorunu. Bu konuda üniversitelere ne düşüyorsa yapmak zorundayız" diye konuştu.

Ege İş Kadınları Derneği Nihan Antitoros ise "Bu fabrika özellikle kadınlar için çok iyi oldu. Kadınlar burada aldıkları eğitimlerle bir çok kurum ve kuruluşda projeler yapmaya başladılar. Biz de bundan çok memnunuz' dedi.