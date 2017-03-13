Meslek Fabrikası'nda MEB onaylı sertifika

Sanayi ve hizmet sektörlerinde daha fazla kadının istihdam edilebilmesi için mesleki eğitimlerini çeşitlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 75 branşta eğitim verdiği Meslek Fabrikası'nı adeta 'bacasız fabrikaya' çevirdi

Yerelde kalkınma için nitelikli insan gücü yetiştirmenin önemine inanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, işsizliğin azaltılması ve genç kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla mesleki eğitime olan katkılarını artırarak sürdürüyor. 75 farklı branşta eğitim veren Meslek Fabrikası, kendi emekleriyle ayakta durmaya çalışan İzmirli kadınlara 'ekonomik bağımsızlık' kazandırıyor; iş, aş ve umut üretiyor.

DGM binası olarak da kullanılan 108 yıllık eski un fabrikasını 10,5 milyon liralık yatırımla restore ederek Meslek Fabrikası'na dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, kadınların evde geçirecekleri boş vakitleri değerlendirmesi, sosyalleşmesi ve en önemlisi meslek sahibi olabilmesi amacıyla adeta 'bacasız bir fabrika' gibi çalışıyor.





Kalifiye eleman



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası çatısı altında toplanan kadınlar, pastacılıktan grafik tasarımına, kadın giysileri dikiminden cilt bakımına kadar farklı alanlarda eğitim aldıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip oluyor. Doğrudan istihdama yansıyacak projedeki dersler, ara eleman ihtiyacı bulunan sektörler/branşlar ile talep edilen niteliklere odaklanarak, yerel işgücü piyasasına paralel bir şekilde sürekli güncelleniyor. 75 farklı branşta açılan kurslarla hedef, Türkiye ekonomisinin can damarı olan sanayi ve hizmet sektöründe daha fazla kadının iş sahibi olabilmesi, ihtiyaç duyduğu meslek grupları için kalifiye işgücü yetiştirebilmek.



