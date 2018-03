Meslek fabrikasının bacasından umut tütüyor

11 yılda 60 binden fazla kursiyere mesleki eğitim veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemdeki branş sayısını 75'e çıkardı. Meslek Fabrikası çatısı altında çocuk gösteri giysileri dikimi ve nikah şekeri hazırlanmasından balık ağı örülmesine kadar akla gelen her türlü alanda verilen eğitimler, aile bütçelerine "ek gelir" olarak geri dönüyor

Yerelde kalkınma için nitelikli insan gücü yetiştirmenin önemine inanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, işsizliğin azaltılması ve iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla mesleki eğitime olan katkılarını arttırarak sürdürüyor. 75 farklı branştaki eğitimleriyle 11 yılda 60 bin kursiyerin yararlandığı Meslek Fabrikası, kendi emekleriyle ayakta durmaya çalışan İzmirlilere umut üretiyor. Yeni dönemde CNC operatörlüğünden bilgisayar sistem bakım onarımına, hızlı F klavye kullanımından işaret dili ve tercümanlığına, adli kalem işleri ve balık ağı örmeden çocuk gösteri giysileri dikimi ve nikah şekeri hazırlanmasına kadar çok değişik branşlarda açılan meslek kursları, Halkapınar, Evka 4, Karabağlar, Evka 1, Evka 2, Gaziemir, Çamdibi, Bayraklı, Egekent ve Toros'taki 10 merkezde tüm hızıyla devam ediyor.



Bir zamanlar DGM binası olarak da kullanılan 108 yıllık eski un fabrikasını 10.5 milyon liralık yatırımla restore ederek Meslek Fabrikası’na dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki "işinin ehli" meslek sahiplerinin sayısını da süratle artırıyor.





Hobi değil, meslek öğreniyorlar



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası çatısı altında toplananlar, pastacılıktan grafik tasarımına, sinema ve televizyon makyajından cilt bakımına kadar farklı alanlarda eğitim aldıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip oluyor. Doğrudan istihdama yönelik olan, sürekli güncellenen, yoğunlaştırılmış ve hedef odaklı Meslek Fabrikası kursları, farklı sektörlerdeki ara eleman ihtiyacını karşılıyor. 75 farklı branşta açılan kurslarda hedef, ekonominin can damarı olan sanayi ve hizmet sektörlerinde daha fazla bireyin iş sahibi olabilmesi ve ihtiyaç duyulan meslek grupları için kalifiye işgücü yetiştirebilmek.







Her ilçeye özgü kurslar açılıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ‘Kırsalda Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Çalışmaları’ kapsamında her ilçenin niteliklerine göre farklı kurslar da düzenliyor.



Karaburun’da sepet örücülüğü, ahşap yakma, sabun yapımı, girişimcilik, ev pansiyonculuğu, seramik ve balık ağı örme,



Urla’da aşçılık, pastacılık, girişimcilik ve ev pansiyonculuğu, balık ağı örme ve seramik,



Seferihisar’da reçel turşu reçel, turşu ve konserve yapımı eğitimi ve ev pansiyonculuğu,



Beydağ'da ipek dokuma, el nakışları ve balık ağı örme,



Tire'de kültür mantarcılığı, hasta ve yaşlı bakımı ve süt ve süt ürünleri işleme teknikleri (süt hijyeni, peynir üretimi ve içme sütü işleme),



Dikili'de ev pansiyonculuğu, topraksız tarım ve açık alan satıcılığı,



Bergama'da engelliler için topraksız tarım,



Foça'da ev pansiyonculuğu, topraksız tarım ve seramik,



Kiraz'da istiridye mantarcılığı,



Torbalı'da işaret dili ve topraksız tarım ile proje hazırlama.





Meslek sahibi olan kursiyerler



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, mesleki eğitimlerin istihdam ayağını güçlendirmek amacıyla, 2016 yılında kurduğu “İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi” ile eğitimlerden mezun olan kursiyerleri işgücü piyasasıyla buluşturuyor. Bu yönüyle Meslek Fabrikası, İŞKUR'un bir hizmet noktası olarak da görev yapıyor.



Eğitimini Buca Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünde tamamlayan Abdurrahman Günay, mesleki ve teknik eğitim kurslarıyla meslek sahibi olan kursiyerlerden.. Günay, “Okulumu bitirdikten sonra Meslek Fabrikası'nın Yenilenebilir Enerji kursuna katıldım ve başarıyla sertifikamı aldım. Meslek Fabrikası, kursiyerlere yönelik istihdam faaliyetleri çerçevesinde beni uygun alanda işe yönlendirdi. Şimdi, İzmir’de sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir firmada enerji kontrolörü olarak çalışıyorum, çok mutluyum” diyor.







Hem makinist hem kaynakçı



Uzun yol gemilerinde baş makinist olarak görev yapan Güner İş ise, mesleğini teknik olarak daha ileri seviyeye taşımak için Meslek Fabrikası’nda kaynakçılık eğitimi aldığını söylüyor. İş, “Gemilerde tamir ve kaynak işlerini yapan fitter kadrosu vardır. Bu alanda çalışanı bulunmayan gemilere, dışardan yetkili fitter gelir. Bu da zaman ve maliyet açısından önemli zaman kaybına neden olur. Meslek Fabrikası'nda kaynakçılık eğitimi aldıktan sonra, acil durumlarda kaynak ve onarım işlerini yapma yetkisine sahip oldum. Bu mesleki yeterliliği Meslek Fabrikası sayesinde kazandım” şeklinde konuşuyor.