ROTARY 2440. Bölge 2016-2017 döneminin meslekte başarı ödülleri sahiplerini buldu. Ödülleri bedensel engellilere dansı öğreten Banu Dağcıoğlu Türkeli ve 30 yıllık emeği ile Şirince’yi bugünlere getiren Müjde Tönbekici aldı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge mesleğinde üstün başarı, süreklilik ve Rotary standartları ile örtüşen ahlaki davranışları nedeniyle dönemin Meslek Hizmet ödüllerini İzmir’in gururu iki önemli kadına verdi. Ödülün ilkini “Wheelchair DANCE Project" isimli projesi ile bedensel engellilere dans etmeyi öğreterek onları topluma kazandıran Banu Dağcıoğlu Türkeli aldı. Türkeli yaptığı konuşmasında “Herkes dans edebilir yeter ki ruhunuzda o müziği hissedin. Bana göre çok küçük ama son derece mutluluk verici olan bir işi yaparak bu ödüle layık görülmekten büyük onur duydum, müteşekkirim" dedi. Diğer ödülün sahibi hayatı boyunca pek çok ilke imza atmış, Şirince’yi keşfederek oranın turistik bir kasaba olmasına katkı sağlamış, Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin’e ilham kaynağı olarak Matematik Köyü'nü kurduran ve İzmir’de “Süslü Kadınlar" bisiklet turunun öncüsü Müjde Tönbekici aldı. Ödülünü Rotary 2440. Bölge Başkanı İsmail Rodoplu’nun elinden alan Tönbekici “Hayatın size sunduğu işaretlerin izinden gidin, başarı ve mutluluk peşinizden gelecektir"dedi.

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