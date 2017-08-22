Mesut Sancak: İzmir'in güzelliklerini anlatmak birinci görevimiz

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) 4'üncü gününde Alice Harikalar Diyarında adlı gösteriyi izleyen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İzmir Fuarı 86 yıldır yapılıyor. 2'nci kez biz sponsor oluyoruz. Sponsor olmaktan dolayı da çok mutluyuz, 86 yıllık dev çınara sponsor olmak bizim için gurur vericidir. İzmir'in güzelliklerini anlatmak birinci görevimiz" dedi

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) 4'üncü gününde eşi İnci Sancak, oğlu Tarık Sancak ve çalışma arkadaşlarıyla Alice Harikalar Diyarı'nda adlı gösteriyi izledi. Gösteri öncesinde fuara ilişkin açıklama yapan Sancak, "İzmir Fuarı 86 yıldır yapılıyor. 2'nci kez biz sponsor oluyoruz. Sponsor olmaktan dolayı da çok mutluyuz, 86 yıllık dev çınara sponsor olmak bizim için gurur vericidir. Gördüğüm kadarıyla fuarda müthiş bir kalabalık var.İnsanlar fuarın eski günlerini yakaladığını söylüyor. Hatta eski günlerini geçti diyenler bile var. Mesela Cumartesi günü Sıla konserinde yaklaşık 100 bin kişi vardı bu Türkiye rekorudur. Bizim sponsor olmaktaki amaçlarımızdan biri de buydu aslında İzmir'de iş yapan, para kazanan bir şirket olarak kazandığının bir kısmını İzmirliler için harcayan, halkın değer verip sevdiği fuarına sahip çıkmak bizim için olmazsa olmazdır.Bunu lütuf değil görev olarak gördük ve elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Çok başarılı bir sonuç alıyoruz. İZFAŞ tabi ki burada asıl aktör. Bizde yandan destek veriyoruz" diye konuştu.

Fuar organizasyonu yaparken bugünün ihtiyaçlarını ve insanların beklentilerini iyi tahlil ettiklerini belirten Sancak, geçmiş yıllarda insanların eğlence anlayışıyla bugünün eğlence anlayışının değiştiğini aktardı. Sancak, bugünün beklentilerine ayak uyduracak organizasyonlar yapmak gerektiğine dikkat çekti.



"İZMİR'İN GÜZELLİKLERİNİ ANLATMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

İzmir'in geleceğinin fuarlar, kongreler ve turizm olması gerektiğini vurgulayan Sancak, "İzmir'e baktığımızda Allah her şeyi vermiş, yer altında termali, üstünde güneşi, denizi vermiş. Bunları iyi kullanmak ve anlatmak biz İzmirli iş adamlarının, siyasetçilerin, bürokratların birinci görevi olmalı. İzmir'in eksik yaptığı şey bana göre güzelliklerini anlatılmasıdır. Bu noktada biraz daha iyi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Günümüz iletişim çağında yaptığınız şeyleri iyi anlatırsanız karşılığını bulabiliyorsunuz, anlatamadığınız müddetçe o orada ölüp gidiyor. Bütün dünyayı ve Türkiye'nin diğer kentlerindeki insanları İzmir Fuarı'na davet ediyorum. Gelip fuarı görsünler görmezlerse çok şey kaybedeceklerdir diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.