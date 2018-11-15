Meteroloji'den üreticilere don uyarısı

Meteroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir, Manisa ve Aydın'da zirai don beklendiği belirtilerek, bu kentlerde yaşayanlardan tedbirli olmaları istendi

Meteroloji'den üreticilere don uyarısı
15 Kasım 2018 Perşembe 09:27

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Kasım Perşembe günü ilk saatlerden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Manisa genelinde hafif, Manisa'nın doğusunda ise orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi. Zirai donun etkisinin 17 Kasım Cumartesi sabahına kadar sürmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zirai #don #meteroloji
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