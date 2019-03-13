Metro park istasyonu inşaatında göçük

Halkapınar'da metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı sanılırken, arama- kurtarma çalışmalarına başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar Semti'nde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi. Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Olayın ardından arama- kurtarma çalışmalarına başlandı.

Çalışanlar fark etmiş



Göçüğü, sabah saatlerinde şantiyeye gelen çalışanların fark ettiği belirtildi. Gece etkili olan sağanağın da etkisiyle meydana geldiği sanılan göçük sırasında, su borusu patlarken, yer altındaki imalatın beton duvarları ve demirler açığa çıktı.



Eğitimli köpeklerle arama



Çalışanların haber vermesinin ardından şantiyeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, göçük alanında eğitimli köpeklerle arama yaptı. İlk aramadan sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bekçinin ağabeyi şantiyeye geldi



Göçüğün altında kalanların, bekçiler Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın olduğu sanılıyor. Kardeşi Mehmet Çiftçi'den geceden beri haber alamayan Fevzi Çiftçi, öğle saatlerinde, eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının yapıldığı göçük alanına geldi. Fevzi Çiftçi, ev ve çocuk sahibi kardeşinden geceden beri haber alamadığı için şantiyeye geldiğini belirterek, endişeli olduğunu söyledi.

Büyükşehir'den açıklama

İzmir Büyüktşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 2 güvenlik görevlisi için arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonlarının depolanması için inşa ettiği 115 vagon kapasiteli yer altı otoparkının yapım çalışmaları sürerken, inşaatın bir bölümünde göçme meydana geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu. Toprak altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi ismindeki iki güvenlik görevlisini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, Fen İşleri, İZSU, Yapı İşleri ve ilgili tüm birimlerin yanı sıra AFAD ekipleri de olay yerinde görev yapıyor."