Metruk evde yaşam savaşı

Konak'ta, İsmet İnönü'nün doğduğu ev olan İsmet İnönü Anı Evi'nin sokağındaki metruk evde kalan Naci Akın Satar (63), 15 senedir bu evde yaşam savaşı veriyor. Yıkıldı yıkılacak olan bu evde umutsuzluk, hayattan kopma, boşvermişlik duygularıyla sarmalanan Satar, kalabalığı sevmediği için huzurevine gitmediğini söyledi

Süleyman Gülen- Kendini 'Dertli Baba' olarak tanımlayan, yüzünden hayatın izlerinin okunduğu Naci Akın Satar, önce zor hayat şartlarından dolayı kızını evlatlık verdi, sonra sokakta bir kadına tecavüz eden adamı bıçaklayıp öldürdüğü için 12 senesini cezaevinde geçirdi. Aftan yararlanarak tekrar hayatın ortasına düşen Satar, şimdilerde mendil satarak, hayırseverlerin yardımıyla varlığını sürdürüyor. Satar, onu huzurevine koymak istedikleri zaman kendini jiletliyor. Yıkılmak üzere olan evdeki Satar için mahalleli ise endişeli.

'Tek istediğim akülü araba'



Evde tek başına kalan Satar, tek istediğinin akülü araba olduğunu belirtti. Satar, "Kendi başıma bir şeyler yapıp yemeye çalışıyorum. Komşularım sağ olsun, yemek veriyorlar, tüpüm bitince alıyorlar, bu şekilde idare ediyorum.

Tuvaletim yok, camiye gidiyorum. Sokaklarda mendil satarak para kazanmaya çalışıyorum. Araba çarptığı için zor hareket ediyorum. Büyüklerim bana yardım etsin, başka bir şey istemiyorum. Allah herkesin kalbine göre versin, kimseyi muhtaç etmesin. Buralar soğuk oluyor, sağ olsunlar, çevredekiler battaniye getiriyorlar. Dışarıda kaldığım da oluyor, çok zorlanıyorum. Evim olmasın ama bir akülü arabam olsun. Onun sayesinde yağmurdan kaçabilirim. Farelerden çok usandım, her gün onlarla savaştığım için artık kedi beslemeye başladım. Kedimin adı Fıstık. Beni farelerden koruyor. Hamamböcekleri ile de savaşıyorum. Huzurevine gitmem için çok zorladılar ama gitmedim. Neden mi gitmiyorum; çünkü kalabalığı sevmiyorum. Tek tabancayım burada, kavrulup gidiyorum. Açıyorum radyomu, kendi kendime muhabbet ediyorum. Ne olduk demeyin, ne olacağız deyin!" diye konuştu.