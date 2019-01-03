Mezunlar kariyer fuarında buluşacak

İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen Kariyer Fuarı'nda farklı iş kollarından profesyoneller bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacak.

Mezunlar kariyer fuarında buluşacak
03 Ocak 2019 Perşembe 13:23

Yarın saat 12.00'de 60. Yıl Anadolu lisesi Spor salonunda gerçekleşecek fuar kapsamında, okulun eski ve yeni mezunları da bir araya gelecek. Kariyer Fuarı hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ahmet Muştu, "Kariyer fuarı yılda bir kez yapılıyor. Meslek sahibi olan mezunlar kendi meslek yaşamları boyunca edindikleri tecrübelerini yeni nesillere aktarıyor. Bilginin ve deneyimin paylaştıkça çoğaldığını düşünüyoruz. Aralarında Doktor, Avukat, Eczacı, Bilgisayar Mühendisi, İşletmeci ve diğer iş kollarından birçok mezunumuz gönüllülük esasıyla yeni mezunlara destek olacaklar. Onlarla doğru bir kariyer planlayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken noktaları da paylaşacaklar" diye konuştu. 60. Yıl Anadolu Lisesi  Müdürü Ahmet Muştu, geleceğin mimarları olacak gençlerin doğru kariyer planlaması yapmaları açısından kariyer günlerine önümüzdeki yıllarda da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etiketler; #İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği #Kariyer Fuarı
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