MHP'li Karataş: CHP Habur’da davul çalsın

MHP İzmir Başkanı Necat Karataş, “Biz Atatürk değerlerini, Cumhuriyeti, vatanı ve bölünmez bütünlüğümüzü savunurken CHP’liler HDP ile bölücü Anayasa yapıyordu. Şimdi biz Türk Anayasası yapıyoruz CHP ve HDP yine beraber" dedi

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'lileri eleştirerek, şunları söyledi:





“Dengelerin sürekli değiştiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Emperyal güçler bölgemizde sürekli tadilat yapıyor. Bu değişime karşı koyabilecek dinamik ve meşru bir devlet yapısı gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize bu dinamizmi ve dirayeti sağlayacaktır. Bu sitemi getirirken de savunurken de milli değerlerimizi ön planda tuttuk. Atatürk ve Cumhuriyet değerleri bizim kırmızı çizgidir, biz varken kimse bu çizgileri aşamaz. Biz Atatürk değerlerini, Cumhuriyeti, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunurken CHP’liler HDP ile bölücü Anayasa yapıyordu. Habur’da teröristleri davul zurnayla karşılıyordu. Şimdi biz Türk Anayasası yapıyoruz CHP ve HDP yine beraber. Demek ki istikrarlı davranıyorlar, CHP’nin maskesi başka, yaptığı iş başkadır. CHP Habur’da Davul Zurnayla Terörist Karşılamaya devam etmelidir. Milletimiz de bunu görüyor. CHP artık maskesini çıkarmalıdır."

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