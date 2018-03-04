MHP'li Tanrıkulu: Koalisyon ile ittifak ayrı konulardır

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, 'koalisyon' ve 'ittifak'ın farklı konular olduğunu belirterek, CHP-HDP-İP ve SP'nin gizli toplantılarla ittifak arayışlarında olduğunu öne sürdü

İzmir'de MHP Bornova İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği programda 500 kişiye MHP rozeti takıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile sınır güvenliğini korumaya çalıştığını belirterek, Türkiye'nin uzun zamandır PKK/FETÖ terör örgütleriyle mücadele ederken diğer yandan da Batılı ülkelerin iki yüzlülüğü, çifte standartları ile boğuştuğunu öne sürdü. Tanrıkulu, "Üzerinde hassasiyetle titremek zorunda olduğumuz milli bekamızdır. Tarihi haklarımız layıkıyla korunmazsa, akıbeti irademiz değil, ihanet lobisi tayin edecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde açılmak istenen terör koridorunun kesilmesi ve kurulması planlanan terör devletinin engellenmesi için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştır. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Buradaki amaç sınır güvenliğimizdir" dedi. Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Siyaset yapacak ülke kalmazsa, neyin siyasetini, muhalefetini yapacağız? Gün birlik olma günüdür, gün beraberce ülkemizi savunma ve dik duruş gösterme günüdür" sözünü hatırlatan Tanrıkulu, "Bizim milliyetçilik anlayışımız; başkalarının olduğu gibi Fransız filozoflarına değil, tarihi özümüze dayalı bir milliyetçiliktir. Bizim milliyetçiliğimizde Türk vardır, Türklük vardır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır" dedi.



MHP'li Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile barajın fiilen yüzde 50+1'e çıktığını, siyasi partilerin uzlaşmaktan, seçim sonrası değil seçim öncesi ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneğinin kalmadığını ileri sürerek, "Koalisyon ile ittifak aynı şey değildir. Koalisyon seçimden sonra çıkan tablonun dayattığı siyasi bir durumdur. İttifak ise siyasi partilerin ortak bir çalışma programı etrafında seçmene yani milletimize yaptığı bir deklarasyondur" dedi.



MHP İzmir Milletvekili Tanrıkulu, MHP'li eleştirenlerin kendi aralarında ittifak temelleri attığını iddia etti ve CHP-HDP-İP ve SP'nin gizli toplantılar yaptığını ileri sürdü. Tanrıkulu, şöyle konuştu:



"CHP öncelikle tarihi ile yüzleşmelidir. 1960'lı yıllarda Demokrat Parti ile sandıkta başa çıkamayacağını anlayan CHP, o dönemde geniş çaplı bir siyasi ittifak oluşturmanın peşine düşmüştür. Bu kapsamda CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) ile Demokrat Partiye karşı güçlü bir ittifak oluşturmak adına görüşmeler yapmışlardır. İttifaklar konusunda bir başka örnek ise 1991 yılında gerçekleşen ittifaktır. O dönemde bir tarafta RP, MÇP ve IDP ittifak yaparken, aynı seçimde SHP de, şimdi HDP'nin benzeri HEP ile ittifak yapmıştır. 1995 seçimlerinde ANAP ile BBP, ANAP çatısı altında ittifaka gitmişlerdir. CHP 2007'de bu sefer DSP ile ittifaka gitmiştir. Bir diğer ittifak ise son seçimlerde SP ile BBP arasında yapılan ittifaktır. Bunların hepsinde kanuna karşı hile yapılmıştır. Yani o günkü ittifakların yasal bir zemini bulunmamaktaydı. Bizim yaptığımız ise; o dönemlerde olduğu gibi kanunları arkadan dolaşmak değil, tam tersine kanunî bir çerçevede ittifak müessesesini milletimizin önüne koymaktır. Milletimiz oyunu atmadan önce ittifakı şeffaf bir şekilde değerlendirebilecektir."







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