MHP'li Tanrıkulu: Tasarı geçerse kırmızı et gibi zeytin ithal ederiz

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen bugün oylanarak kabul edilmesi beklenen zeytincilik tasarısı, üretici örgütlerinden gelen tepkiler üzerine haftaya ertelenirken, komisiyonda yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Eğer tasarıdaki bu düzenleme çekilmezse diğer ana temel besin maddelerini örneğin kırmızı eti ithal ettiğimiz gibi zeytin ve zeytinyağını da ithal eder duruma düşebiliriz" dedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, zeytin konusunda tüm ülke ayağa kalkmışken, iktidardan bu konudaki ısrarının perde arkasını kamuoyuyla paylaşmasını isteyerek, şunları söyledi:



“Üretimi artıracağı iddiasında olan tasarı, bu hali ile zeytinlikleri, meraları, kıyıların talan edilmesine yol açabilecek, üretim dostu olmayan düzenlemeler içeriyor. 3573 Sayılı Zeytincilik Yasası'nın 20'nci maddesinin değiştirilmesi teklifi AKP döneminde 6 kez getirilmiş ancak TBMM'de reddedilmiş ve 7'nci kez gündeme gelmiştir. Görünmediğini ve hissedilmediğini zanneden bir güç bu maddenin değişmesi için yıllardır çaba göstermiş ve Komisyon görüşmeleri sırasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın elini kolunu bağladı. Zeytincilik ile ilgili maddelerin Komisyon görüşmeleri sırasında zeytinciliğin geleceğini baltalayacak söz konusu düzenlemelerin tasarı metninden çıkarılması için vermiş olduğumuz önergeler ve ısrarlı tutumuz karşısında Bakanlık geri adım atmak zorunda kaldı. Bu kapsamda; Tasarı'nın 2'nci ve 3'üncü maddesi, önergelerimiz ve girişimlerimiz neticesinde tasarı metninden çıkarıldı. Zeytin konusunda tüm ülke ayağa kalkmışken, iktidarın bu konudaki ısrarının perde arkasının kamuoyuyla paylaşılması gerekir."



"BU DÜZENLEMENİN TBMM'DEN GEÇMESİNİ BEKLEMEYİN"



Tanrıkulu, zeytincilikle ilgili diğer maddelerin tasarıdan çıkarılmasına yönelik önergemiz ve ısrarlarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı baskı altında tutan güç ve iktidar milletvekillerinin Komisyon'daki sayısal çoğunluğu ile kabul görmediğini öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakanlık Komisyon görüşmeleri sırasında ara isteyerek, bu düzenlemeyi geçireceklerini ifade etmiştir. Bakanlığın bu inatçı tutumu karşısında; girişimlerimiz sonunda Zeytincilik Yasası'nın 20'nci maddesinde yer alan Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu'nda, hiç olmazsa Kurulun kurulduğu ildeki ticaret borsası, yoksa ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası, zeytin ve zeytinyağı ihracatçı birliği temsilcisinin de yer alması sağlandı. Kamu yararı gözetilerek kurul tarafından zeytinlik alanından çıkarılan yerlere konut, konaklama ve turistik tesis yapılması da yine Komisyon çalışmalarında engellendi. Zeytin üreticisinin ağzına böylece bir parmak bal çaldığını zannedenler, bu düzenlemenin TBMM'den geçebileceğini beklemesin. Eğer tasarıdaki bu düzenleme çekilmezse diğer ana temel besin maddelerini örneğin kırmızı eti ithal ettiğimiz gibi zeytin ve zeytinyağını da ithal eder duruma düşebiliriz ve bu noktada da geri dönüşü olmayan noktaya gelmiş oluruz."







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