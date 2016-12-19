Mide küçültme ameliyatı ile bambaşka biri oldu

Aşırı kilolarından şikayetçi olan Deniz Bilkay, geçirdiği ameliyatla adeta yeniden doğdu

İzmir Yaşar Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olan Deniz Bilkay'ın hayatın geçirdiği mide ameliyatıyla tamamen değişti.



Ameliyat sonrası 48 kilo veren 25 yaşındaki genç kız, şimdi çok mutlu.



2012 yılından sonra hızla kilo almaya başlayan Bilkay, ne yaptıysa kilolarından bir türlü kurtulamadı. Kıyafetleri üzerine olmayan, aynaya her baktığında bunalıma giren genç kız dışarıya da çıkmak istemiyordu. Korktuğu için ameliyat olmak istemeyen genç kız, arkadaşlarının da kendisini yüreklendirmesi ile mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonunda Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kaçar'a giden genç kızı Kaçar ameliyat etti.







Ameliyata girdiğinde 118 kilo olan Bilkay, ameliyattan sonra ise 70 kiloya kadar düştü. Kilolarından kurtulan genç kız özgüvenine yeniden kavuşunca kendi işini de kurdu. Bilkay artık evlenen çiftlerin foto-belgesellerini hazırlıyor.



Obez olduğu günlerde kilosu yüzünden çalışamadığını belirten Bilkay, artık kendi işini kurduğunu ve çok mutlu olduğunu vurguladı.