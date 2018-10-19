Midibüste kalp krizi geçirip öldü!

İzmir'in Konak ilçesinde, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmasına ait servis midibüsünün içerisinde kalp krizi geçiren Asil Dorman (66), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Midibüste kalp krizi geçirip öldü!
19 Ekim 2018 Cuma 10:04

Olay, saat 00.30 sırlarında Üçyol Meydanı'nda meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs firmasının 35 HD 3839 plakalı servis midibüsü, yolcularını indirmek için Üçyol Meydanı'ndaki firma yazıhanesinin önüne geldi. Tüm yolcular midibüsten indikten sonra Asil Dorman'ın hareketsiz  durduğunu gören servis şoförü, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Dorman'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Dorman'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Dorman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cesedinin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.

Olayla soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #kalp krizi
Önceki Haber
ÖTV'lere büyük zam geliyor
Sonraki Haber
Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.