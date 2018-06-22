Milyonların gittiği mitingde çiçek hassasiyeti

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce İzmir’de tarihi bir miting gerçekleştirdi. Resmi rakamlara göre 2 milyon 500 bin kişinin katıldığı miting Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerinden biri arasına girdi. Miting alanında çekilen bazı fotoğraflar ise sosyal medyanın gündemine oturdu

Milyonların gittiği mitingde çiçek hassasiyeti
22 Haziran 2018 Cuma 11:34

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce dün 2.5 milyon insana seslendi. Meydan tıka basa dolarken, İzmirlinin hassasiyeti ise gözlerden kaçmadı.

2 milyon 500 bin kişinin yarattığı kalabalığa rağmen Alsancak Kordon’da hiçbir vatandaşın çiçeklere basmaması dikkat çekti. Miting öncesinde sosyal medyadan düzenlenen ‘çöp torbası’ kampanyası ile miting alanını temiz bırakmaya yönelik çalışan seçmenler hedeflerindeki kampanyayı başarıyla sonuçlayarak alanı buldukları gibi tertemiz bıraktı. Ayrıca çim alanlara, ağaçlara, çiçeklere hiç zarar verilmemesi İzmir insanının naifliğini birkez daha gözler önüne serdi. Milyonların yarattığı kalabalıkta bile doğayı düşünerek hareket eden İzmir görenlere ‘İzmir’in farkı’ dedirtti.

Etiketler; #muharrem ince #muharrem ince izmir miting #izmir miting çiçekler
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