Mine Koşan: Ben İzmir'i seviyorum, İzmirliler de beni

ŞARKICI Mine Koşan, İzmir'deki konserinde hayranlarıyla buluştu

İzmir'de bir restoranda sahne alan Mine Koşan, konseri öncesinde gazetecilerle sohbet etti. Yaklaşık 50 yıldır şarkı söylediğini ifade eden Mine Koşan, İzmir Fuarı'nın bir imtihan pisti olduğunu ve İzmir Fuarı'ndan sonra İzmir'e sadece birkaç kez gelebildiğini belirtti. Koşan, "Ben İzmir'i seviyorum, İzmirliler de beni" diye konuştu.





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