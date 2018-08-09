Minik Afra için Türk Kızılayı iş başında

26 yaşındaki Recep ve Altun Arabacı çiftinin 2 yaşındaki down sendromlu kızları Afra Eylül, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ilik nakli için uygun donör bulunmasını bekliyor. Kızılay Kan Bağışı Aracı da Afra için çalışmaya devam ediyor

Şefika Bal- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Afra Eylül Arabacı'ya kan ve ilik bağışı için Kızılay Kan Bağışı Aracı çalışmalarına devam ediyor. 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde Kemalpaşa Atatürk Anıtı önünde bulunacak olan Kızılay, kan ve ilik bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için çalışacak.



Afra Eylül kan bağışı ile sağlığına kavuşabilir

Bir yıl önce yüksek ateş ve vücudunda oluşan morlukların üzerine ebeveynleri Recep-Altun Arabacı tarafından doktora götürülen 2 yaşındaki down sendromlu Afra Eylül'ün Lösemi olduğu öğrenildi. Afra Eylül, aldığı kemoterapilerin yetersiz gelmesinin ardından ilik nakline ihtiyaç duyuyor. Arabacı ailesi minik kızlarının bir an önce sağlığına kavuşması ümidini taşıyor.



Kan ve ilik bağışında bulunmanın kişiye hiçbir sakıncası yok

2 yaşındaki Afra Eylül Arabacı'nın babası Recep Arabacı, " Kan ve ilik bağışı yapmak hem kızım Afra Eylül hem de onunla aynı kaderi paylaşan binlerce kişiye umut olabilir. Kan bağışı konusu çok hassas, en yakın Kızılay Kan Merkezi'ne giderek ayıracağınız kısa bir süre bir hastanın hayatını kurtarabilir. Hepimizin başına bu tür rahatsızlıklar gelebilir duyarlı ve yardımsever olmak gerekiyor. Verici yani donör için kan vermenin hiçbir sakıncası yok" dedi.

Öte yandan Türk Kızılayı'ndan yapılan duyuruda yoğun ilgi nedeniyle 8-9-10 Ağustos tarihlerinde Kızılay Kan Bağış Aracı'nın Afra için Atatürk anıtı önünde olacağı bildirildi. Türk Kızılayı, Kemalpaşalı vatandaşları kan vermeye çağırdı.