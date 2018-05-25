Minik cimnastikçiler Karşıyaka’da yarışacak

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Cimnast Lig 1. ve 2. Lig Yarışmaları ile Küçükler Federasyon Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacak. 26 - 27 Mayıs tarihleri arasında, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda gerçekleşecek müsabakalarda, minik cimnastikçiler yeteneklerini sergileyecek

Minik cimnastikçiler Karşıyaka’da yarışacak
25 Mayıs 2018 Cuma 15:59

Minikler ve Küçükler kategorilerinde gerçekleşecek olan yarışlara 21 kulüp, 128 sporcu katılacak. Yarışların resmi başlama töreni 26 Mayıs Cumartesi günü, 14.40’ta 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda yapılacak.

“HERKESİ BEKLİYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Futbol ve basketbol dışında, sporun her branşına destek vermeyi kendimize ilke edindik. Küçük sporcularımızın cimnastik yarışlarına ev sahipliği yapmaktan da mutluluk duyuyoruz” dedi. Federasyon yetkilileri de ‘Tüm cimnastik tutkunlarını bu görsel şöleni izlemeye davet ediyoruz” diye konuştu.
 
 

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