Minik Göktuğ'un kayıp 17 bin liralık biyonik kulaklığı bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2,5 yaşındaki Göktuğ Tutar'ın annesiyle bindiği minibüste düşürdüğü 17 bin liralık biyonik kulaklık, şoförlerin aramasıyla minibüsteki koltuğun altında bulundu. Şoförlerin biyonik kulaklığı bulup, teslim ettiği Göktuğ'un annesi Nazlı Tutar, "Kulaklık kaybolduğunda çok ağladım. 'Oğlumun bir organını kaybettim' dedim. Bulunmasaydı, yeniden almak için kredi çekecektik" dedi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık memuru Nazlı Tutar, 1 ay önce ameliyatla biyonik kulaklık takılan oğlu Göktuğ'u kreşten alarak, eve gitmek için Gültepe-Pınarbaşı hattı minibüsüne bindi. Anne Tutar, bir süre sonra oğlunun kulağındaki biyonik kulaklığın olmadığını fark etti. Oturduğu koltuğa ve minibüsün içine bakan Tutar, kulaklığı bulamayınca büyük üzüntü yaşadı. Minibüs şoföründen yardım isteyen Nazlı Tutar, tüm aramalara rağmen oğlunun kulaklığını bulamadı. Anne- oğulun bindiği minibüsün sürücüsü, aynı hattın minibüs şoförlerinin kendi aralarında kullandıkları telefonlarının 'bas- konuş' özelliğinden yaralanarak, herkesin konuyla ilgili duyarlı olmasını istedi. Hattaki tüm minibüsler, durağa çekilerek, tek tek arandı. Küçük Göktuğ'un biyonik kulaklığı, bindiği minibüsün koltuğunun altındaki demir parçasının üzerinde bulundu.



Biyonik kulaklığın bulunmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyleyen anne Nazlı Tutar, yaşadıklarını anlatırken, gözyaşlarını tutamadı. Kulaklık kaybolduğunda oğlunun bir organını kaybettiğini belirten Tutar, "Oğlumu kreşten aldım. Eve giderken, kafam çok dalgındı. Minibüse bindik, bir süre sonra kulaklığının olmadığını fark ettim. Çok kısa bir mesafe olmuştu. Minibüs şoförüne kulaklığı bulamadığımı ve inmek istediğimi söyledim. Sonra şoförle birlikte aradık. Bulamayınca şoföre bulursa bana haber vermesini söyledim. Sonra çocuğumu kreşe getirip, bıraktım. Sokağa çıkıp, yollarda çiçeklerin arasında kulaklık aradım. Her yeri aradım, bulamadım. Polislere söyledim, yardım istedim. Çok ağladım; çünkü daha 1 ay oldu takılalı. Pahalı bir şey. Telefonun ışığıyla yollarda kulaklığı aradım. Ondan sonra bindiğimiz minibüsü hatırlamadığım için durağa gittim. Şoförler, bulduklarını söyledi. Bayıldım o onda. Onun takılması için çok acılar çekti. Eğer bulunmasaydı kredi çekmek zorunda kalacaktık" diye konuştu.



'ANNENİN GÖZYAŞLARI İÇİMİZİ YAKTI'



Aynı hatta çalışan ve minibüsteki aramalarda biyonik kulaklığı bulan şoför Volkan Türkan, "Nazlı hanım, oğlunun biyonik kulaklığını kaybettiğini anlattı. Biz, ucuz bir şey zannettik. Öyle herkesin alabileceği bir şey zannettik; ama annenin gözyaşlarını görünce ve 17 bin lira değerinde olduğunu öğrenince konunun önemini anladık. Araçlarımız, durağa çekildi. Tüm araçlara özenli bir şekilde arama yapıldı. İlk önce üzerindeki mıknatıstan dolayı bulamadık; çünkü koltuğun altındaki metal kısma tutunmuş. Sonraki aramada bulduk. Annenin gözyaşları içimizi yaktı. Bulduğumuz için çok mutluyuz. Teslim ettik aileye. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum" dedi.



'KAYBOLMA DURUMLARDA METAL PARÇALARA BAKSINLAR'



Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İzmir Temsilcisi Nurcan Kızıl Toprak, biyonik kulaklığın bulunmasından dolayı Gültepe- Pınarbaşı hattında çalışan minibüs şoförlerine teşekkür plaketi verdi. Biyonik kulaklığın, kullanan çocuklar için çok önemli olduğunu ve kulaklık olmadığı takdirde çocukların dünyayla bağlantılarının kesildiği belirten Toprak, "Bizim çocuklarımızın cihazlarında kafalarına tutması için mıknatıs var. Böyle kaybolma durumlarda metal parçalara baksınlar. Eğer bu kulaklık olmazsa çocuklarımız, sessizliğe gömülüyor. Bu duyarlı davranış, bizleri çok mutlu etti. Herkesin bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz. Bu kulaklık olmazsa davul çalsanız duymazlar" diye konuştu.

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