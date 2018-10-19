Minik öğrencilerden duygulandıran hareket. Saçlarını kestirip...

İzmir'in Tire ilçesindeki ilkokulda eğitim gören 5 kız öğrenci ile 1 veli, 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek için kestirdikleri saçlarını Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) peruk olarak gönderilmek üzere İzmir Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği'ne (İZKUDER) bağışladı

Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden Ecrin Sorucu (9), sosyal medyada ve haberlerde gördüğü LÖSEV için saç bağışlama kampanyalarından etkilendi. Sorucu, saçını kestirerek, bağışlamak isteğini sınıf öğretmeni Zekai Kolay ve arkadaşlarıyla paylaştı. Ecrin Sorucu'nun fikri, sınıf arkadaşları Ada Karsel, Ceylin Ülker, Ilgın Çiftgümüş ve Neclasu Yörük'ü de heyecanlandırdı. Oğlu 4-A sınıfında okuyan Yağız Öztürk'ün annesi Gamze Öztürk de destek verince 5 kız öğrenci ve 1 veli, saçlarını kentteki İZKUDER'in üyesi olan kuaförde kestirdi. Kesilen saçların LÖSEV'e, peruk yapılıp, gönderileceği belirtildi. Öğrencilerden Ilgın Çiftgümüş, saçları kesilirken, duygusal anlar yaşadı.

Veli Gamze Öztürk, "Veli toplantısında duydum, öğretmenimiz de anlattı. Ben de bir erkek öğrenci annesi olarak çocuğuma örnek olması için katkıda bulunmak istedim. Fikir beni çok mutlu etti. Lösemili çocuklar için bir şeyler yapabilmek çok güzel" dedi.