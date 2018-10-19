Minik öğrencilerden duygulandıran hareket. Saçlarını kestirip...

İzmir'in Tire ilçesindeki ilkokulda eğitim gören 5 kız öğrenci ile 1 veli, 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek için kestirdikleri saçlarını Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) peruk olarak gönderilmek üzere İzmir Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği'ne (İZKUDER) bağışladı

Minik öğrencilerden duygulandıran hareket. Saçlarını kestirip...
19 Ekim 2018 Cuma 10:42

Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden Ecrin Sorucu (9), sosyal medyada ve haberlerde gördüğü LÖSEV için saç bağışlama kampanyalarından etkilendi. Sorucu, saçını kestirerek, bağışlamak isteğini sınıf öğretmeni Zekai Kolay ve arkadaşlarıyla paylaştı. Ecrin Sorucu'nun fikri, sınıf arkadaşları Ada Karsel, Ceylin Ülker, Ilgın Çiftgümüş ve Neclasu Yörük'ü de heyecanlandırdı. Oğlu 4-A sınıfında okuyan Yağız Öztürk'ün annesi Gamze Öztürk de destek verince 5 kız öğrenci ve 1 veli, saçlarını kentteki İZKUDER'in üyesi olan kuaförde kestirdi. Kesilen saçların LÖSEV'e, peruk yapılıp, gönderileceği belirtildi. Öğrencilerden Ilgın Çiftgümüş, saçları kesilirken, duygusal anlar yaşadı.

Veli Gamze Öztürk, "Veli toplantısında duydum, öğretmenimiz de anlattı. Ben de bir erkek öğrenci annesi olarak çocuğuma örnek olması için katkıda bulunmak istedim. Fikir beni çok mutlu etti. Lösemili çocuklar için bir şeyler yapabilmek çok güzel" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #lösev #saç bağışı
Önceki Haber
Borçlarını ödeyemediği için intihar etti
Sonraki Haber
Yabancılara konut satışında yüzde 151 artış!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.