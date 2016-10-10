İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Renklerle Doğal Yaşam Parkı" konulu resim yarışması yine büyük ilgi gördü. Bin 106 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenler, ödüllerini Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen törenle aldı. İlkokul kategorisinde Menemen Seyrek İlköğretim Okulu'ndan Buse Nur Toy, MEV Koleji'nden Önder Kaydırak, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'ndan Nilay Özkarakulak, ortaokul kategorisinde Ege İhracatçılar Birliği Ortaokulu'ndan Adil Selim Kapucu, Şerif Remzi Ortaokulu'ndan Furkan Yılmaz ile İrfan Erdem Ortaokulu'ndan İklima Akcadağ yarışmada ilk üçü giren öğrenciler arasında yerini aldı.



Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan hayvanları düşleri ile birlikte en güzel şekilde resmeden öğrencilere hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olabilen “ikisi bir arada” notebook hediye edildi. Hediyelerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun elinden alan öğrenciler oldukça heyecanlıydı.





Hem sanat hem doğa



Ödül kazanan ve yarışmaya katılan öğrencileri kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın hem barındırdığı hayvan türü hem de alan olarak Türkiye'nin en büyük parklarından biri olduğunu belirterek, “Senede bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Doğal Yaşam Parkı, çocuklarımızın hayvanları tanıması, bir kısmına dokunabilmesi için çok önemli. Aynı zamanda böyle resim ve fotoğraf yarışmaları ile de bir sosyal aktivite alanı. 325 bin metrekarelik bu alanı sizler ziyaret ettikçe, ihtiyaç olduğunda daha da büyüteceğiz. Bu yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı ve onları teşvik eden ailelerini kutluyorum” diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törenin ardından ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan resimlerden oluşan sergiyi çocuklarla birlikte gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Şenlik havasında geçen ödül töreninde çocuklar masal kahramanları ile birlikte eğlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram etti.





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