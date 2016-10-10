10 Ekim 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Minik ressamlar ödüllerini Kocaoğlu'ndan aldı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4. kez düzenlediği “Renklerle Doğal Yaşam Parkı” konulu resim yarışmasında dereceye giren çocuklar, ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun elinden aldı. Hem yarışmaya katılan hem de Doğal Yaşam Parkı'nı gezmeye gelen çocuklar, masal kahramanları eşliğinde keyifli bir gün geçirdi

    10 Ekim 2016 Pazartesi 10:53
    Minik ressamlar ödüllerini Kocaoğlu'ndan aldı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Renklerle Doğal Yaşam Parkı" konulu resim yarışması yine büyük ilgi gördü. Bin 106 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenler, ödüllerini Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen törenle aldı.  İlkokul  kategorisinde Menemen Seyrek İlköğretim Okulu'ndan Buse Nur Toy, MEV Koleji'nden Önder Kaydırak, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'ndan Nilay Özkarakulak, ortaokul kategorisinde Ege İhracatçılar Birliği Ortaokulu'ndan Adil Selim Kapucu, Şerif Remzi Ortaokulu'ndan Furkan Yılmaz ile İrfan Erdem Ortaokulu'ndan İklima Akcadağ yarışmada ilk üçü giren öğrenciler arasında yerini aldı.

    Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan hayvanları düşleri ile birlikte en güzel şekilde resmeden öğrencilere hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olabilen “ikisi bir arada” notebook hediye edildi. Hediyelerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun elinden alan öğrenciler oldukça heyecanlıydı.

     
    Hem sanat hem doğa

    Ödül kazanan ve yarışmaya katılan öğrencileri kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın hem barındırdığı hayvan türü hem de alan olarak Türkiye'nin en büyük parklarından biri olduğunu belirterek, “Senede bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Doğal Yaşam Parkı, çocuklarımızın hayvanları tanıması, bir kısmına dokunabilmesi için çok önemli. Aynı zamanda böyle resim ve fotoğraf yarışmaları ile de bir sosyal aktivite alanı. 325 bin metrekarelik bu alanı sizler ziyaret ettikçe, ihtiyaç olduğunda daha da büyüteceğiz. Bu yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı ve onları teşvik eden ailelerini kutluyorum” diye konuştu.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törenin ardından ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan resimlerden oluşan sergiyi çocuklarla birlikte gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Şenlik havasında geçen ödül töreninde çocuklar masal kahramanları ile birlikte eğlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram etti.

    Anahtar Kelimeler: İzmir, Büyükşehir, Belediyesinin, Bu, Yıl

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Kocaoğlu'nun adı verilmeli...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Vergisini aksatmayana...
  • Zafer YAPICI Zafer YAPICI Ali Kemal'i şimdi okumak
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Baro Seçimleri-2 İzmir Barosu
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz