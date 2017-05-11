Minik şefler annelerine pide yapacak

Kırçiçeği Restoran Anneler Günü'nde hem anneleri hem çocukları ağırlayacak. Özel günde, çocuklar anneleri için mutfağa geçecek, birbirinden güzel tahinli pideler yapacak

Lezzet yolculuğuna 1985'te İzmir'den başlayan Kırçiçeği, Türkiye genelindeki 21 şubesiyle geleneksel anneler günü buluşmasına ev sahipliği yapacak. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Anneler Günü etkinliğinde anneler ve çocuklar Kırçiçeği'nde unutulmayacak anıları birlikte yaşayacak. Anneler Günü'nü Kırçiçeği'nde ister nefis tatların bir arada sunulduğu pidelerle, bal kaymaklarla donatılmış kahvaltıda, ister lezzetli kebaplarla donatılan öğle yemeğinde ya da keyifli akşam yemeğinde kutlayacak olanlar bir sürprizle de karşılaşacak. Anneler Günü şerefine mutfaktan çıkan Kırçiçeği şefleri, çocuklara hamur açıp tahinli pide yapmayı öğretecek. Önlüğünü takıp, oklavasını eline alacak minikler, anneleri için harika bir lezzet yaratmanın tadını çıkarırken, anneler ise çocuklarının minik elleriyle yaptığı çöreği yemenin mutluluğunu yaşayacak. Anneler Günü'nü unutulmaz hatıralarla zenginleştirmek isteyen aileler Kırçiçeği restoranlarında biraraya gelecek.

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