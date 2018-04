Minik Zehra yaşamak için yardım bekliyor

Geçirdiği ameliyatla beynindeki ur alınan fakat sonrasında beyninde sıvı kalan minik Zehra (6) yaşam mücadelesini sürdürüyor. Vurulması gereken iğneleri alamazsa kör olma ya da felç kalma tehlikesi bulunan minik Zehra’nın ailesi, her biri 2 bin 700 lira olan 10 iğnenin alınabilmesi için yetkililerden yardım istedi

- 4 yıl önce beyin tümörü ameliyatı geçiren 6 yaşındaki kızı Zehra ile birlikte şehir şehir gezen ve mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışan Güven Gül ve eşi Gülistan Gül, kızlarının hayatta kalabilmesi için yaşam mücadelesi veriyor. Şu an Turgutlu’da mevsimlik işçi olarak çalışan ve maddi durumu yetersiz olan aile, kızlarının tedavisi için gerekli olan ve yurt dışından temin edilen ilaçları almakta zorluk çekerken, minik Zehra’nın sağlığına kavuşabilmesi için yetkililerden destek bekliyor.Yapılan ameliyatla kızının beynindeki urun alındığını fakat ameliyat sonrası beyinde sıvı kaldığını dile getiren baba Güven Gül, ‘Kızımın beynindeki ur alınınca içinde sıvı kalmış. O sıvı alınmazsa kızım kör ya da felç olacak. 10 tane iğnesi vardı yardımseverlerin desteği ile onları vurdurdum. Şimdi bir 10 iğne daha vurulması gerekiyor. İkinci 10 iğnenin ilkini almam için 480 lirayı bulamadım. Bulursam bu ay o iğneyi vurduracağım. Bundan sonra kızımın 9 iğne daha vurulması gerekecek. İğnelerin her biri 2 bin 700 lira. Benim sigortam da yok. İlaçları bulamazsam çocuğum ölecek. Bulursam kızımın tekrardan sağlığına kavuşma şansı yüzde 70’lere çıkacak’ diye konuştu.Kızının tedavisi için gereken iğnelerin yaptırılmaması durumunda kör veya felç olma riskinin bulunduğunu söyleyen baba Gül, şöyle devam etti: Eşim göğüs kanseri. Tek başıma kaldım. Tek başıma çalışarak dağlarda salep otu topluyorum. Yapılması gereken son bir iğne kaldı. İğnelerin her ay yapılması gerekiyor. Yaptırılmadığı aylarda kızım baygın gibi oluyor. İğnesi yapıldığı zamanlarda kendisine can geliyor. Oyun oynayabiliyor. Daha keyifli ve eğlenceli zamanlar geçiriyor.Baba Gül, iğnelerin tamamının yapıldığı takdirde kızının iyileşme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, ‘20 iğnenin sonunda doktorlar yüzde 70 iyileşme şansının olduğunu söyledi. İğneler yapılmazsa da felç ya da kör olma riski taşıdığını söyledi. İğneler Fransa'dan geliyor. Bir bölümünü devlet karşılıyor. Ben ailemi nasıl geçindireyim? Kızım Zehra'nın bu hastalıktan kurtulmasını istiyorum. Kızım için hayırseverlerden yardım bekliyorum’ ifadelerini kullandı.Denizli'ye mevsimlik işçi olarak gelen iki çocukları olan Güven Gül (25) ve Gülistan Gül (24) yedi yıl önce evlendi. Ailenin dünyaya gelen ilk çocukları Zehra, sekiz aylıkken rahatsızlandı. Beyin tümörü teşhisi konulan minik Zehra, üç yaşında hastalığı sebebiyle ameliyat oldu. Beynindeki tümör alınan küçük kız için iğne tedavisine başlandı. Ancak, salep otu yetişen yerlere göçebe olarak giden ve kurdukları çadırda yaşayan aile, Zehra'nın sağlığına kavuşabilmesi için gereken iğneleri almakta güçlük çekiyor. Fransa'dan getirtilen ve tanesi 2 bin 700 lira olan iğnelerin 10 tanesini yaptıran aile, kalan 10 iğnenin ilkinde parayı denkleştiremedi. İlk iğne için 480 lira eksiği olan aile, onun ışında kalan 9 iğne için de devletten ve hayırseverlerden destek bekliyor. Devlet, yurt dışından getirilen iğnelerin bir bölümünü karşılarken, aile her iğne için 2 bin 700 lira ödüyor. Zehra’nın her ay iğnelerini yatırması gerekiyor. İğneleri aksadığında yaşıtları gibi oyun oynayamayan Zehra, ayakta durmakta bile güçlük çekiyor.Güven Gül irtibat numarası: 0539 214 90 23