Minikler dansıyla büyüledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Çocuk, Dans ve Ritim Topluluğu”nun yarıyıl gösterisi Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşti. 6 ay gibi kısa sürede adeta profesyonel dansçılar gibi eğitilen çocukların performansı görülmeye değerdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Çocuk Dans ve Ritim Topluluğu' oluşturarak çocukların dans ve ritim yeteneklerini geliştirmelerine ve bu yolla sosyalleşmelerine önemli katkı sağlamaya başladı. Sahip olduğumuz zengin dans ve ritim birikimini uluslararası kültürlerin zenginlikleriyle harmanlayacak olan “Çocuk, Dans ve Ritim Topluluğu”nun ilk meyveleri Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen gösteriyle alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan toplulukta, 6 ay gibi kısa bir sürede 9–14 yaş arasındaki çocuklar adeta profesyonel bir dansçı gibi eğitildi. Minik dansçıların sergilediği figürleri gören aileler ise hem duygulu hem de gururlu anlar yaşadı.





Aileler çok memnun



Kızının dansa büyük bir ilgisi olduğunu ve bu kursa başladıktan sonra sosyal diyaloglarının geliştiğini belirten Nurgül Karagül, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak bizlere sunduğu bu hizmetten duyurularla haberdar olduk. ‘Çocuk, Dans ve Ritim Topluluğu’ bizi çok heyecanlandıran bir proje olarak karşımıza çıktı. Çok kısa bir sürede ciddi bir emek harcanarak büyük bir yol kat edildi. Çocuklarımız burada hem gönüllerince eğleniyorlar hem de ustaların ellerinde yetişiyorlar. Kızım Alya, ‘Çocuk, Dans ve Ritim Topluluğu’na üye olduğundan beri burada harcadığı enerjiden mi, yoksa müziğin ve ritmin içerisinde olduğundan mıdır bilinmez, sosyal yönden çok büyük gelişim gösterdi. Böyle g&uum l;zel projeler hep devam etsin, tüm çocuklar bu imkandan faydalansın” dedi.





“500 liralık kursu ücretsiz alıyoruz”



Defne ve Duru’nun annesi Zeynep Saban ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na böyle bir hizmeti kentlilerle buluşturduğu için teşekkür etti ve şöyle konuştu:



“Böyle bir şehirde yaşamanın verdiği gururla, her cumartesi bu kursa geliyoruz. Birbirinden değerli eğitimci kadrosuyla çocuklarımız birer çiçek gibi yetişiyor. Özel kursla, özel hocalarla bu hizmeti alsaydık, en az 400- 500 lira gibi bir kurs bedeli karşımıza çıkacaktı ancak biz bu imkana ücretsiz sahip olduk. Burada her bir öğrenciyle teker teker ilgileniyorlar. Bunların yanı sıra çocuklarımızın öğlen yiyecekleri, dans kıyafetleri ve pek çok ihtiyacı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bize de keyfini sürmek düşüyor.”





Çocuklar kurs gününü iple çekiyor



Defne Saban, Duru Saban ve Zeynep İldeniz Bolat, “Çocuk Dans ve Ritim Topluluğu”nun üyelerinden sadece bir kaçı. Hayallerine giden bu yolda karşılarına ilk İzmir Büyükşehir Belediyesi çıktı ve ellerine geçen bu fırsatın farkında olduklarını şu cümlelerle dile getirdiler: “Birbirinden değerli öğretmenlerimiz var ve onlar hem Türkiye’de hem de dünyada birçok başarıya imza attı. Dans kursu sayesinde hem enerjimizi atıyoruz hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Tüm bunların yanında da yeni arkadaşlıklar kazanıyoruz. Her cumartesiyi iple çekiyoruz.”



Deneyimli kadro



Dans ve ritim kursundaki eğitimler Teoman Dalcı, Okan Öktem, Hasan Zengin ve Yunus Keser'den oluşan alanında uzman, yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye’yi birçok platformda temsil eden deneyimli bir kadro tarafından veriliyor.