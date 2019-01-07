Mithatpaşa'da ilk alt geçit açıldı

Üçkuyular'daki Deniz Feneri Sokak Alt Geçidi trafiğe açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Viyadüğü ile mevcut benzin istasyonu arasında çalışmaları devam eden diğer bir alt geçidi ise bu yılın ilk yarısında tamamlayacak.

Ayça Yeriş - Kent içi ulaşımı rahatlatacak projeler üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçkuyular'daki trafik yoğunluğuna karşı geliştirdi. Kentin ana arterlerinden biri olan Mithatpaşa Caddesi'ndeki trafik yükünün azaltılması için, bölgede AVM inşaatını sürdüren firma ile gerçekleştirdiği protokol çerçevesinde Deniz Feneri Sokak'ta gerçekleştirdiği alt geçit çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Balçova Viyadüğü ile mevcut benzin istasyonu arasındaki bir diğer alt geçit çalışmasına ise son hızıyla devam ediyor.

İkincisi yapılıyor

İnciraltı Marina Kavşağı'ndan Mithatpaşa Caddesi'ni dik kesen Deniz Feneri Sokak'ta, 2'şer şerit geliş ve gidiş olarak hayata geçirilen Deniz Feneri Alt Geçidi'ni trafiğe açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 260 metrelik karayolu alt geçidinin yapım çalışmalarında trafiği etkilemeyen son rötuşları ise sürdürüyor. Mithatpaşa trafiğine çözüm olacak diğer bir alt geçidi ise Balçova Viyadüğü ile mevcut benzin istasyonu arasındaki 250 metrelik bölümde hizmete açmaya hazırlanan Belediye, 338 fore kazıktan 113 tanesini tamamladı. Alt geçit inşaatının yüzde 20'sinin tamamlandığını bildiren Büyükşehir yetkilileri, Mithatpaşa Caddesi Alt Geçidi'nin 2019 yılı ilk yarısında kullanıma açılacağını söyledi.