Mithatpaşa'daki altgeçit için hedef eylül

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mithatpaşa Parkı önünde yapımı devam eden karayolu altgeçidi çalışmasının eylül ayında tamamlanması hedeflendi. Altgeçidin eylül ayında trafiğe açılmasının ardından üzerine meydan çalışması yapılacak

Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Mithatpaşa Parkı önünde yolu yeraltına almak, üstünü meydan yapmak için 2015 Ağustos ayında başladığı projenin ilk aşaması olan altgeçitin eylül ayında tamamlanarak, trafiğe açılması bekleniyor. Altgeçit inşaatının yapım süresi denize yapılan dolgu ve fore kazıkların çakılma maliyetinin ilk ihale bedelini aşması ve ikinci ihale yapılmak zorunda kalınması nedeniyle uzadı. Keşif artışlarıyla birlikte iki ihalenin toplamı 86 milyon TL'yi aştı. Şubat 2017'de bir kazığın çevresinde sızma nedeniyle altgeçit suyla doldu. Suların boşaltılması ve alınan ek önlemler sonrası yeniden başlayan inşaat, Mayıs 2017 itibariyle yüzde 70 seviyesinde tamamlandı. Altgeçidin 400 metrelik tavanının yaklaşık yüzde 25'inin kapatıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hedefin eylül ayında inşaatı tamamlamak ve trafiğe açmak olduğunu, çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



Altgeçitin trafiğe açılmasından sonra ise üzerindeki meydan ve kıyı düzenlemesi ile tramvay yolu inşaatına başlanacak. Bu kapsamda Mithatpaşa parkı önünde yapılan karayolu alt geçidinin üstünde kalan alanlar, Kıyı Tasarım Projesi kapsamında yeniden düzenlenecek. Konak Meydanı’ndan sonra kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşabileceği, içerisinde dinlenme, çocuk oyun alanlarının olduğu, farklı tasarım ve peyzajıyla dikkat çekecek '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı' İzmirliler’in denizle bütünleşeceği, kent içinde nefes alacağı bir alana dönüştürülecek. Alt geçidin üstünde 42 bin metrekarelik alanda oluşturulacak yeni kent meydanı, İzmirlileri 1200 metrekarelik sahil şeridi ile buluşturacak. Ayrıca yeni düzenleme sayesinde Mithatpaşa Parkı’nın kara tarafında kalan tarihi doku da daha görünür ve algılanır hale gelecek. Meydanda, birlik ve beraberliği, İzmirliler’in demokrasiye inancını vurgulayan bir de anıt heykel yer alacak.