Balçova Viyadüğü ile mevcut benzin istasyonu arasında yapılacak alt geçit çalışması nedeniyle 9 Temmuz’dan itibaren bölgede yeni trafik düzenlemesine gidiliyor

Kent içi ulaşımı rahatlatacak projeleri hayata geçirmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede AVM inşaatını sürdüren firma ile gerçekleştirdiği protokol çerçevesinde, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Deniz Feneri Sokak'ta ve Balçova Viyadüğü ile mevcut benzin istasyonu arasında iki alt geçidi daha hayata geçiriyor.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Marina Kavşağı’ndan Mithatpaşa Caddesi'ni dik kesen Deniz Feneri Sokak'ta 260 metrelik karayolu alt geçidinin yapım çalışmaları yüzde 70 oranında tamamlandı. Mithatpaşa trafiğine neşter olacak diğer bir alt geçidi ise Balçova Viyadüğü ile mevcut benzin istasyonu arasındaki 250 metrelik bölümde yapılacak. Bu kapsamda önümüzdeki günlerden itibaren bölgedeki trafik akışında aşamalı olarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilecek. İlk uygulama 9 Temmuz 2018 Pazartesi sabahı başlayacak.

Daha rahat bir ulaşım için

Dört aşamada gerçekleşecek yapım çalışmalarından sürücülerin en az şekilde etkilenmesi için oluşturulacak yeni trafik düzeni şöyle uygulanacak:

İlk etap 9 Temmuz- 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü sabahı, Konak-Balçova gidiş yönünde Fahrettin Altay Meydanı'ndan sonra Mithatpaşa Caddesi üzerindeki mevcut benzin istasyonu ile Balçova Viyadüğü arasındaki 250 metrelik çalışma alanında, trafik akışı 4 şeritten 2 şeride düşürülecek. 14 Temmuz 2018 Cumartesi gününden itibaren Mithatpaşa Caddesi’nin Balçova-Konak yönüne gidiş kısmı da 2 şerit olarak çalışmaya başlayacak.

İkinci aşamaya 15 Ağustos’ta geçilecek ve 30 Eylül’e kadar sürecek. Başlangıç tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Deniz Feneri Sokak’ta yapımını tamamladığı 260 metrelik yeni karayolu alt geçidi hizmete alınacağı için eskiden bu sokağın başında yer alan kavşak Balçova yönüne doğru kaydırılarak burada yeni bir kavşak oluşturulacak. Deniz Feneri Sokak Alt Geçidi'ne göre düzenlenecek yolda araçlar, bu yeni kavşaktan cadde trafiğine katılacak.

Üçüncü aşama ise 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 şerit gidiş- 4 şerit geliş olan Mithatpaşa Caddesi’nin kaldırım yanlarındaki ikişer şeridi kapatılacak ve trafik ortada kalan 4 şeritten 2 gidiş-2 geliş olarak işleyecek.

1 Kasım 2018 ve Şubat 2019 tarihleri arasında uygulanacak 4. ve son etapta ise Mithatpaşa Caddesi trafiği 3. aşamanın tam tersi şekilde işleyecek. 8 şeritli yolda bu kez ortadaki 4 şerit trafiğe kapatılacak. Trafik akışı 2 gidiş- 2 geliş olmak üzere yanlardaki yollardan sağlanacak. Deniz Feneri Sokak’tan Mithatpaşa Caddesi-Üçkuyular-Göztepe istikametine dönecek araçlar, yapımı ilk aşamada tamamlanacak yeni alt geçidin üst kısmından geçiş yapabilecek.

