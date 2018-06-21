Mizgin Tahir, Halkların Köprüsü ile aynı sahnede

Halkların Köprüsü Derneği'nin Haziran ayı etkinliği kapsamında İzmir'e gelecek olan Suriyeli opera sanatçısı Mizgin Tahir, yarın akşam İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahneye çıkacak. Konserde dernek üyelerinden oluşan Halkların Korosu da Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Ermenice birer şarkı seslendirecek

Kürt destanlarından Meme Alan, Siyabend ü Xece ve Kela Dım Dime üzerine çalışmalarıyla bilinen sanatçı, Mozart'ın iki bestesini de Kürtçeye çevirdi. Dengbejlik kültürü ile operayı buluşturan Tahir, dengbejlik sanatının yaşatılması gerektiğini düşünüyor.

Hasankeyf Orkestrası kurdu

Çocukluğu Kürt destanları ve dengbejlik hikayeleri arasında geçen Tahir'in babası da Suriye'de bilinen bir sanatçı. 2005 yılında Şam Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olan Tahir, 2010 yılında Suriye'den, Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da belediyenin Cigerxun Kültür ve Sanat Akademisi'nde koro ve ses eğitimi hocalığı yapan Tahir, 2014'te Batman Belediyesi'nin desteği ile Hasankeyf Orkestrası'nı kurdu. Bu orkestrada yetiştirdiği öğrencilerle birlikte Türkiye'nin pek çok ilinde konserler verdi. Ancak daha sonra var olan siyasal süreçten kaynaklı orkestra dağıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla birlikte yaklaşık 3 ay önce buradaki işine de son verildi. Tahir şimdi evinde kurduğu küçük stüdyoda müzik çalışmalarına devam ediyor.