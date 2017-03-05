MODEKO'ya 50'nin üzerinde ülkeden alım heyeti geldi

Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele, 28. İzmir Mobilya Fuarına (MODEKO), alım heyeti düzeyinde katılımın 30 ülkeye ulaştığını bildirdi

Eyigele, yaptığı yazılı açıklamada, bugün sona erecek fuarda sergilenen farklı ürünlerle 2017 mobilya trendini belirlediğini kaydetti.



Modern mobilyaların özellikle yabancı yatırımcıların dikkatini çektiğini bildiren Eyigele, açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerimizi 5 gün süre ile kentimizde ağırladık. Alım heyeti düzeyinde katılım 30 ülkeyi, ferdi katılımda 50 ülkeyi aştı rakamlar fuar raporunda net olarak ortaya çıkacak. Mobilya üreticilerimiz, kentimizdeki konaklama, ağırlama ve ulaşım sektöründe hizmet veren işletmelerimiz, en önemlisi ülkemiz kazandı."



"Küresel Rekabette Türkiye Mobilyası Çalıştayı"



Öte yandan İstanbul ve Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen ve Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için yol haritasının belirleneceği "Küresel Rekabette Türkiye Mobilyası Çalıştayı"nın ilki fuar kapsamında gerçekleştirildi.



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 2000'de 164 milyon dolar olan ihracatının 2 milyar 500 milyon dolara, 183 milyon dolar ithalatının ise 700 milyon dolara ulaştığını kaydetti.



Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmeye en yakın sektörün mobilya sektörü olduğunu bildiren Güleç, bu doğrultuda sektörün ortak vizyon ve strateji tespit etmesi ve "Mobilya Sektörü Vizyon ve Strateji Belgesi"nin oluşturulması için çalıştaylar serisine başladıklarını belirtti.



Çalıştayların 2017 yılı boyunca her ay bir mobilya kentinde düzenlenmesi planlanıyor.