Moloz sahasıydı Neşet Ertaş Parkı oldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Buca Adatepe'deki kaçak moloz döküm alanını parka dönüştürüp, İzmir'de yaşamını yitiren usta sanatçı Neşet Ertaş'ın adını verdi

Büyükşehir Belediyesi, Buca Adatepe'de gecekondulaşan yapıların arasında bir dönem kaçak moloz dökümü için kullanılan 18 bin 860 metrekarelik alana park yapıldı. Parka, 2012 yılında İzmir'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'ın adı verildi. Her yaş grubuna uygun aktivite alanlarının yer aldığı Neşet Ertaş Parkı'nın duvarına, usta ozanın 'İzmir şiiri' ile sazı da yerleştirildi. Neşet Ertaş Parkı'na 11 seyir terası ile basketbol sahası, kondisyon seti ve 2 'yeni nesil' çocuk oyun alanı kuruldu. 270 metrekare büyüklüğündeki su kanalı ile 55 metrekarelik su oyunu havuzu, alana ayrı bir renk kattı. Parkta 5 bin 811 metrekare çim alan düzenlendi ve 380 çınar, gülibrişim, Himalaya Sediri, çitlenbik, mavi selvi, iğde, dışbudak, jakaranda, lale ağacı, kavak, badem, süs ve can eriği ağacı dikildi. Neşet Ertaş Parkı, ayrıca çiçekli çalı grubundan beyaz abelya, dağ muşmulası, sarı papatya, defne, altuni taflan, gravilya, yayılıcı ardıç, lavanta, biberiye, adaçayı, kekik ve zeytin çalısı ile renklendi.





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