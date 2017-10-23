Molozlar, alt yapı malzemesine dönüştürülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, önemli bir geri dönüşüm projesine daha başlıyor. İZBETON tarafından inşaat molozlarının biriktirildiği alana yerleştirilen kırım makinesi, saatte 250 ton molozu atık olmakta çıkarıp yapılacak yeni yollar için alt yapı malzemesine dönüştürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı kuruluşu İZBETON Genel Müdürlüğü, kentin yol altı dolgu ihtiyacını atık malzemelerden karşılamak için çalışma başlattı. Geri dönüşüm alanında İZBETON, inşaat yıkıntı atıkları ve beton blokları ayrıştırarak yol altında kullanılan temel malzemeye dönüştürmeyi başardı. İZBETON'un Bornova'daki Berber Salih Geri Kazanım Tesisi'nde kurulan kırma makinesinin çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, saatte 250 ton üretim kapasitesine sahip olan kırma makinesi ile inşaat molozlarını atık olmaktan çıkarıp yeniden ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.



Mobil tesis



Ülke ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda hammadde kullanımını azalttığı için çevre kirliliğini de kaynağında azaltmış olan kırma makinesi sayesinde, molozların kent içerisindeki kötü görüntü oluşumu da engellenecek. İZBETON Genel Müdürlüğü, mobil özelliği olan kırım makinesini zaman zaman diğer şantiyelere de götürüp biriken inşaat yıkıntı atıklarını yerinde dönüştürebilecek. Yol alt temel malzemesinin ton fiyatı piyasada yaklaşık 10 liraya mal edilirken, Geri Dönüşüm Tesisi sayesinde bu rakam 3,75 liraya düşüyor. Yılda 450 bin ton üretim yapan tesis sayesinde İZBETON'un, yaklaşık 3 milyon liralık artı değer elde etmesi bekleniyor.



Kalker, bazalt ve granit kırabilme özelliğine sahip olan moloz kırma makinesi, ihtiyaç duyulması halinde mobil kırıcıya katlı bir elek ilave edilerek istenilen ebatlarda agrega (kırmataş) da üretilebiliyor.



