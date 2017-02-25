Monoray için ÇED'e gerek yok

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir'de, ESBAŞ istasyonu ile Fuar İzmir arasında yapmayı planladığı 2,2 kilometre uzunluğundaki monoray projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) gerekli olmadığına karar verdi. Büyükşehir Belediyesi 2017 içinde projenin ihalesini yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fuar İzmir'e raylı sistemle ulaşımı sağlayacak monoray için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası'nı, ÇED'e gerek olup olmadığına karar verilmesi için İzmir Valiliği'ne geçen kasım ayında teslim etti. Dosya formata göre ilk incelemeden geçti. Tespit edilen eksiklikler belediyeye bildirildi. Eksiklikler ve kurum görüşleri tamamlandıktan sonra monoray dosyası 10 Şubat 2017'de Valiliğe sunuldu. Valilik, 23 Şubat'ta Monoray projesi için ÇED gerekli olmadığı kararını açıkladı.



Bu kararın ardından Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 2017 içinde ihale çıkacak. Monoray sistemi, İZBAN'ın ESBAŞ istasyonundan başlayacak ve Akçay Caddesi'ni keserek Çevreyolu-Gaziemir Kavşağı- Çevreyolu'na paralel seyrederek Fuar İzmir'e ulaşacak. Monoray 2,2 kilometrelik gidiş-geliş çift hatlık güzergahta olacak. İZBAN ve yeni fuar alanı arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak.



