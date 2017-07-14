Montrö-Çankaya tramvayı okul başlamadan bitirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci, ekonomik ve konforlu ulaşımı geliştirmek amacıyla yürüttüğü tramvay projesinde yoğun tempo sürüyor. 8.8 kilometrelik Karşıyaka hattında sefere başlayan Büyükşehir, 12.7 kilometrelik Konak hattında da pek çok noktada çalışmalarını sürdürüyor

Okulların yaz tatiline girdiği ve kent içi trafiğin nispeten azalacağı şu günlerde, yazın bitimine kadar en zorlu bölgelerdeki çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Konak Tramvay hattı inşaatı kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı ve Şair Eşref Bulvarı’nın Alsancak Cami-Montrö arasında kalan (8 etaplık) bölümü ile Gazi Bulvarı’nda sokak kesişimleri dışındaki bölümlerde ray döşeme çalışmalarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Şair Eşref Bulvarı’nın son iki etabını kapsayan imalat çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Tramvayı için bugüne kadar 13.8 kilometre uzunluğunda çift yön hat döşeme çalışmasını tamamladı.







Okullar açılmadan bitirilecek



Salı günü başlayan 9. ve 10. etaplar, Montrö Meydanı ile Çankaya arasında gerçekleşiyor. Çift yönlü yaklaşık 1 kilometreyi bulacak ray döşeme çalışmaları, öncelikle Çankaya–Montrö yönünde başladı. Çalışmalar sırasında Çankaya–Montrö yönü trafiğe kapatıldı ve trafik akışı karşı yönden çift şerit olarak verildi. Bu bölümdeki çalışmalar bitince, bu kez Montrö–Çankaya gidiş yönü trafiğe kapatılacak. Çalışmalar sırasında Hürriyet Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı arasındaki erişim engellenmedi. Bu bölgedeki çalışmalar 2017 – 2018 Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan bitirilecek.





Dut ağaçları için proje değiştirildi



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şair Eşref Bulvarı orta refüjdeki dut ağaçlarının korunması amacıyla, Konak Tramvay hattı projesinde değişikliğe gitmişti. Şair Eşref Bulvarı’nda dut ağaçlarının kesilmesine neden olacak hattın otoparkların yer aldığı orta refüjden geçmesinden vazgeçilmiş, rayların mevcut taşıt yoluna döşenmesine ve karma ulaşım yapılmasına karar verilmişti. Gazi Bulvarı’nda çınar ağaçlarını korumaya alan Büyükşehir, Şair Eşref Bulvarı üzerinde Alsancak Hocazade Cami ile Montrö arasında yer alan 185 dut ağacının ray döşeme çalışmalarından etkilenmemesi için de büyük özen gösterdi. Kot farklarının bulunduğu kısımlardaki ağaçlar, kazılardan zarar görmemesi için yüksek mukavemetli polietilenden üretilmiş ve sızdırmazlık özelliği bulan esnek borularla koruma altına alındı. Böylelikle kökünün açıkta kalması önlendi. Bulvar boyunca yer alan ağaçlar canlılığını korudu.





Durakların içinden ağaç çıkacak



Hem Karşıyaka hem de Konak Tramvayı'nda proje çalışmaları sırasında yeşil dokunun korunmasına büyük özen gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gazi Bulvarı ile Şair Eşref Bulvarı üzerindeki 2 tramvay durağını da oradaki ağaçların özel konumuna göre şekillendirdi. Duraklar, "ağaçlar içinde büyüyecek" şekilde projelendirildi.





Konak’ta tam gaz



Konak İskele ile Konak Pier arasında deniz kısmında ray döşeme çalışmalarını da sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde Ziya Gökalp Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı ile Vahap Özaltay ve Sait Altınordu meydanlarında da ray döşeme çalışmaları başlayacak. Konak Tramvayı, F.Altay Meydanı- Konak- Halkapınar arasında 12.7 kilometrelik mesafede 19 durakla hizmet verecek.