Mordoğan'ın içme suyu şebekesi yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun'un turistik mahallesi Mordoğan'ın içme suyu şebekesini yeniliyor. 20 milyon 775 bin liraya mal olacak çalışmalar bir yılda tamamlanacak

Bütünşehir Yasası ile birlikte kendi sınırlarına bağlanan 9 ilçe 23 belde ve 400'e yakın köyün sorunlarını çözmek için önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi; tarihi, doğası, denizi ve nergis çiçekleriyle ünlü Mordoğan'ın içme suyu şebekesini baştan sona yeniliyor. 40 – 50 yıllık asbest ve PVC hatlardan oluşan mevcut içme suyu şebekesi, sağlıklı ve basınca dayalı borularla değiştiriliyor.

İZSU, bölgede 20 milyon 775 bin liralık yatırımla braşman ve iletim hatlarıyla birlikte toplam 180 kilometrelik içme suyu hattı döşeyecek. Eski Mordoğan mahallesinde imalat çalışmalarını sürdüren ekipler, ardından Ardıç ve Mordoğan merkezde çalışmalara başlayacak.



Öte yandan, Mordoğan'ın yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak için Eğlenhoca Köyü'nde bulunan gölete de arıtma tesisi kurularak Eğlenhoca ile Salabahçe mevkii arasına 10 kilometrelik iletim hattı döşenecek. Mevcut kuyuların iletim hatları da yenilenecek. Böylelikle Karaburun'un turistik mahallesi Mordoğan, sağlıklı, kesintisiz ve bol suya kavuşacak. Çalışmalar 2018 yılı Mart ayında tamamlanacak.



