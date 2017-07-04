Morgun dolabı bozulunca... Aile isyan etti!

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, kalp krizinden ölen 55 yaşındaki Hacı Nesih Sayır'ın cesedi, konulduğu Torbalı Devlet Hastanesi Morgu'nda morarıp, tabuta bile sığmayacak şekilde şişip, koktu. Cenaze Çaybaşı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verirken, yakınları, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, cenazenin konulduğu morgtaki dolabın gece voltaj düşüklüğüne bağlı arıza yapması nedeniyle böyle bir durumun yaşandığını belirtip, kendilerinin de bu duruma üzüldüklerini söyledi

Evli 3 çocuk babası işçi emeklisi Hacı Nesih Sayır, geçen 1 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Yakınları tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen Sayır'ın kalbi yolda durdu. Yakınlarının müdahalesine rağmen Sayır'ın kalbi yolda çalıştırılamadı. Hastaneye ulaşıldığında, sağlık ekipleri kalp masajına devam etti. 45 dakikalık çaba sonucu Sayır'ın duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Hastanedeki teknik donanım ve yoğun bakım hizmetinin istenilen düzeyde olmaması nedeniyle durumu ağır olan Sayır, ertesi sabah Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine korulan Sayır, aynı gün saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi.



Yakınlarının isteği üzerine Sayır'ın cesedi, Torbalı Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Dün saat 07.00 sıralarında cenazeyi almaya giden Sayır'ın yakınları morgda gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sayır'ın cesedinin konulduğu dolapta moramış, şişmiş ve kokmuş olarak bulan yakınları duruma tepki gösterip, Torbalı Cumhuriyet Savcılğı'na suç duyurusunda bulundu.



NAMAZI MEZARDA KILINDI

'GECE DOLAP ARIZA YAPMIŞ'

Amcasının cenazesini, camiye bile götüremeden aynı gün öğlen Çaybaşı Mezarlığı'nda kıldıkları namazla toprağa vermek zorunda kaldıklarını belirten Özcan Sayır şunları söyledi:"Durumu öğrenince hastane çalışanlarını morga sokmayıp, cenazemizi kendimiz dolaptan aldık. İhmal sonucu cenazemiz morarmış, kokmaya başlamış ve tabuta bile sığmayacak şekilde şişmişti. Dolabın çalışmaması nedeniyle cenazemiz bu hale geldiği halde hiç kimse çıkıp bize bir açıklama yapmadığı gibi, suçlarını da kabul etmediler. Zaten cenazemizi de morg görevlisi değil hastanenin güvenlik görevlisi teslim almıştı. Tam bir skandallar zinciri söz konusu. Gereken soruşturmanın yapılıp, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz."Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:"Akşam morga gittiğimde cenazelerin konulduğu dolaplar çalışır durumdaydı. Ancak gece voltaj düşüklüğüne bağlı bir sıkıntı yaşanmış. Dolabın arıza yapıp, soğutmadığını sabah fark ettik. Ancak, müdahalede bulunmak için artık çok geçti. Biz de elimizde olmayan bir nedenle ortaya çıkan bu duruma üzüldük. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Ertesi gün zaten dolabın tamiri yapıldı."