Motosiklet yarışçısının feci ölümü!

Motosiklet yarışçısı Ünal Çallı, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Kaza İzmir'in Çiğli İlçesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Ünal Çallı'nın kullandığı motosiklet, kontrolün yitirilmesi ile yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.



O sırada oradan geçmekten olan bir ambulanstaki ekipler yaralanan Çallı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Çallı daha sonra da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahaleye rağmen Çallı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Evli olduğu ve üç çocuğunun bulunduğu öğrenilen Çallı'nın aynı zamanda profesyonel olarak motosiklet yarışçısı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.