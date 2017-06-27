Motosikletiyle bahçe duvarına çarpan genç yaralandı

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, motosikletiyle bir evin bahçe duvarına çarpan 17 yaşındaki Uğur Özcan ağır yaralandı

Dün saat 17.30 sıralarında, plakasız motosikletiyle Koşuyolu Caddesi'nde ilerleyen ve kask takmayan Uğur Özcan, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, Medeniyet Caddesi Kavşağı'nda bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Motosikletten düşen Özcan, yaralandı. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özcan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.









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