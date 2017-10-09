Motosikletiyle giderken silahlı saldırıya uğradı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi

Olay İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre motosikletiyle seyir halinde olan 44 yaşındaki Yavuz Yılmaz, tüfekli saldırıya uğradı.



Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Yılmaz'a ateş etti. Yaralanan Yılmaz ise yol kenarında bulunan su kanalına düştü.



Olayı görenler durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Öte yandan Yılmaz'ın üzerinde de iki ruhsatsız tabanca bulunduğu belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.