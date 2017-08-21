Motosikletli tacizci bu kez tutuklandı!

İzmir'de, motosikletle yanlarından geçtiği Derya Kılıç ve Seray Gürer'e tacizde bulunduğu iddia edilen Ozan G. tutuklandı

Alsancak'ta, motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisin de kendilerini tartakladığını belirten Derya Kılıç ve Seray Gürer'in saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen motosikletli tacizci Ozan G., savcılık ifadesinin ardından önceki gün serbest bırakılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan G.'nin dün tutuklandığını açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"İzmir'in Alsancak Semti'nde geçtiğimiz haft ameydana gelen iki kadının taciz edilmesi olayının ardından başlatılan soruşturmada, taciz olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler Ozan G. ve S.Ç.'nin gözaltına alınması talimatı verilmiş olup, kamera görüntülerinden taciz olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Ozan G.'nin Cumhuriyet savcısınca alınan ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmış, motosikletin arkasında oturduğu tespit edilen şüpheli S.Ç. ise Cumhuriyet savcısınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Taciz olayına ilişkin olarak başlatılan soruşturma ile mağdurların şikayetçi olduğu polis memurları hakkındaki soruşturma devam etmektedir."