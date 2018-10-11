Mucize 2'nin çekimlerine Foça'da başlandı

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, devam filmi olan 'Mucize 2'nin çekimlerine İzmir'in Foça ilçesinde başladı

Mucize 2'nin çekimlerine Foça'da başlandı
11 Ekim 2018 Perşembe 14:39

Senaryosunu kendisinin yazdığı 'Mucize 2' filminin çekimlerinde kalabalık bir kadro yer alıyor. Film setinin dönem sahnelerindeki eski araçlar ve dekorlar ile özenli çalışma dikkat çekerken, çekimlerin önemli bölümü, ilçeye bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın da rol aldığı filmde Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi. Foçalılar, eski model araçlarla çekim dışındaki zamanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntü ve fotoğraf alınmaması için çekim alanı çevresindeki önlemler ise dikkat çekti. Filmin 1 Mart 2019 tarihinde gösterime girmesinin planlandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mucize 2 #mucize #film #çekim #izmir #foça
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