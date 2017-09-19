Müfredat değişikliğine Nutuk'lu tepki!

İzmir'de, CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ile beraberindeki partililer, Milli Eğitim müfredatında yapılan değişikliklere ve sınav sisteminin sık sık değiştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim müfredatından Atatürk'ün çıkarıldığını söyleyen İlçe Başkanı Başak, anne ve babaların evde çocuklarına Atatürk ve silah arkadaşlarını anlatması için öğrencilere özel hazırlanan Nutuk'u dağıttı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müfredatında yaptığı değişikliklere tepkiler devam ediyor. İzmir'de, tarihi Kemaraltı Çarşısı girişinde toplanan yaklaşık 50 CHP'li konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, 15 yıllık AK Parti iktidarında, okula başlayarak aynı müfredatla okulu bitiren öğrenci olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Sistem yap-boz tahtasına dönmüştür. 2003 yılında katsayı farkı artırıldı. 2004 yılında eğitim müfredatında değişiklikler yapıldı. 2005 yılında 3 yıllık olan lise 4 yıla çıkarıldı. 2007 yılında Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) yerine 6., 7. ve 8. sınıfların sonuna Seviye Belirleme Sınavı (SBS) getirildi. 2010 yılında 10 yıl boyunca uygulanan ÖSS değiştirilerek, YGS ve LYS sistemine geçildi. 2010 yılında SBS tek sınav modeline döndü. 2012 yılında ilköğretimde kesintisiz 8 yılık sistemden vazgeçilerek 4+4+4 sistemi getirildi, katsayı kaldırıldı. 2013 yılında TEOG sınavı getirildi, 2017 yılında müfredat değiştirildi."



Yapılan değişiklikle sadece TEOG sınavının kaldırılmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün de eğitim müfredatından çıkarıldığını söyleyen Başak, "Bu eğitim anlayışıyla Mustafa Kemal Atatürk eğitim müfredatından çıkartılarak bilimden, çağdaşlıktan uzaklaşılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk demek millet, birlik beraberlik, toplumun ortak paydası demektir. Onun için milli eğitimde Atatürksüz müfredata karşı, bundan önce evlerimizde var olduğu gibi Atatürk'e daha fazla sahip çıkma zamanıdır. Biz Atatürk'ün eseri Nutuk'u çocukların anlayacağı şekilde sadeleştirerek bastırdık. Şimdi görev anne ve babalara düşüyor. Evde çocuklarınıza Nutuk ışığında Atatürk'ü anlatın" dedi.



Başak ve beraberindeki CHP'liler, basın açıklamasının ardından çevredeki çocuklara ve anne - babalara sadeleştirilmiş Nutuk'u dağıttı.



