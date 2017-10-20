Müftülüklere nikah yetkisinden sonra, bu belediyede nikah 1 TL oldu

Hükümetin müftülüklere nikah yetkisi vermesinin ardından, Güzelbahçe’de belediye sınırlarında nikah kıydırmanın bedeli 1 lira oldu

Güzelbahçe Belediye Meclisi, 2018 yılı gelir tarife cetvelini belirledi. Belediye Meclisi, bütçe görüşmelerinde örnek bir karara imza attı. Hükümetin müftülüklere nikah yetkisi kararının tartışıldığı şu günlerde, Güzelbahçe Belediye Meclisi fiyat tarife cetvellerini görüşmesinde nikah tarifesi belirlendi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Kazım Çam mecliste verdiği önerge ile ilçe sınırlarında 85 lira olan nikah kıyma ücretini 100 liraya çıkaran komisyon kararına karşı çıktı ve bu rakamın 1 liraya indirilmesini istedi.

Bunun üzerine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Çam’ın önerisini tek tek oyladı ve belediye meclisi oy birliğiyle nikah ücretinin 1 lira olmasını karara bağladı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Artık Güzelbahçe ilçe sınırlarında evlenmek çok kolay. İlçe sınırları içinde kıyılacak nikah ücretini 100 lira yerine 1 liraya indirdik. Sadece nikah defteri ücreti ve harcı alınacak. Ayrıca nikah salonumuzda hafta içinde 100, hafta sonunda ise 200 liraya nikah kıyılabilecek” dedi.

Bu arada Güzelbahçe Belediye Meclisi’nin 2018 yılı bütçesi ise 35 milyon lira olarak oybirliğiyle kabul edildi.