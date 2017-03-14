Muhabirimiz Ali Budak en iyi röportaj ödülüne layık görüldü

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın düzenlediği Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması sonuçlandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın düzenlediği Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nın Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Tosun Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Seda Bilman, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kutay Gürocak, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü Haber Müdür Yrd. Ömer Kebapçıoğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Sevimli, Muhsin Dönmez, İbrahim Deniz Gündüz ve Hakan Ürün'den oluşan jüri bu eserleri ödüle layık gördü. Muhabirimiz Ali Budak, Turistlere Kemeraltı'nın Hikayeleri Satılmalı ile röportaj dalında birinciliğe layık görüldü.



Ödül alan eserler



Haber

1. Mihrap Düzöz- Sinan Yeniçeri – İhlas Haber Ajansı- Yağmuru Ticarete Dönüştürdü

2. Mehmet İnmez- Habertürk- Mülteciye İyilik A.Ş.

3. Mustafa Oğuz- Doğan Haber Ajansı- Alsancak'ın Gülleri Soldu



Mansiyon

Ceyhan Torlak- Sabah- Seri Katil Faturası



Araştırma- inceleme

1. Seda Gök- Ticaret- İzmir'in Geleceği Teknoparklar

2. Fadime Kuzu- Yenigün- İzmir'in Hanları

3. Tuğçe Doğaneli Kamacı- Çürüyüp tarih olmasın yaşatın, tarihi anlatsın



Mansiyon

Esra Ar Seyirden- Cumhuriyetle başlayan sanayileşme şimdi Sanayi 4.0'a gidiyor



Röportaj

1. Ali Budak- Haber Eskpres- Turistlere Kemeraltı'nın Hikayeleri Satılmalı

2. Deniz Çaba- İzmir Life- İzmir'in Kadınları Üretir

3. Saadet Erciyas- Kent Yaşam- Lavanta Kokusu Sarsın Dört Bir Yanı



Mansiyon

Onur Deniz- Hak Edilmemiş Tüketimin Bedelini Ödeme Vakti