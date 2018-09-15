Muhabirimiz Gamze Geçer'e Bergama Belediyesi'nden ödül

Bergama Belediyesi tarafından, Bergamalı Gazeteci-Yazar Şakir Süter anısına bu yıl 7’incisi düzenlen 'Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller, düzenlenen törenle sahiplerine verildi

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Bergama Ticaret Odası eski Başkanı ve merhum gazeteci Şakir Süter’in ağabeyi Ali İhsan Süter, Süter ailesi ve gazeteciler katıldı.

GERÇEĞİ YAZAN VE SÖYLEYEN GAZETECİLERE İHTİYACIMIZ VAR

Törenin açılışında konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "2012 yılından bu yana hepimiz için çok önemli ve değerli Bergamalı merhum gazeteci Şakir Süter adına bu yarışmayı düzenliyoruz. Bergama Belediyesi olarak hemşerisi olmaktan gurur duyduğumuz Şakir Süter’i hem genç gazetecilere anlatıp, tanıtmak hem de gazetecilik mesleğini basın ilkelerinden ayrılmadan yapan arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Yarışma fikrinin doğması Ocak ayında kaybettiğimiz İzmirli deneyimli gazeteci Vecdi Altay’ın önermesiyle olmuştu. Kendisini saygıyla anıyoruz” dedi. Başkan Gönenç ayrıca;“Gazetecilik çok zor bir meslek. Hele hele bu günlerde tarafsız, vicdanlı haberler yapmak pek kolay değil. Gazetecilere bu ortamlar sağlanmıyor. Ama bütün bunlara rağmen mesleği yapmaya çalışan ve ilkeli duruşundan asla ödün vermeyen çok sayıda gazeteci de var. Bu şekilde mesleğini ilerletmeye çalışan genç gazeteci arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Elimizden geldiğince bizde onları desteklemeye çalışacağız. Bugün eğilmeyen, bükülmeyen, güç ve otorite kimde olursa olsun doğruyu ve gerçeği yazan ve söyleyen gazetecilere ve bu uğurda çalışan politikacılara ihtiyacımız var” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise; “Şakir Süter 20 yaşında mesleğe başlamıştı. Aramızdan ayrılıncaya kadar dolu dolu gazetecilik yaptı. Onunla ilgili Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve gazeteci arkadaşımız Vecdi Altay bu öneriyi İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne getirmişlerdi. İyi bir gazetecinin adının yaşatılması konusunda gösterilen vefanın, saygının ve insanların vefat ettikten sonra adlarının yaşatılmasının ne kadar anlamlı olduğu gerçeğini buraya katılanlarla birlikte görüyoruz. Emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkür ediyor, ödül alan genç gazeteci arkadaşlarımı kutluyor, başarıların devamını diliyorum” dedi. Daha sonra söz alan Şakir Süter'in ağabeyi, Bergama Ticaret Odası eski Başkanı Ali İhsan Süter; "Şakir'in gazeteciliğini ben tartışamam ama kendisi iyi bir Bergamalıydı. Hiç kalemini hiçbir zaman satmadı. Onun için Bergama denilince akan sular dururdu" dedi.İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise, "Şakir Süter bugün görmek istediğimiz, kalemini satmayan ve bu uğurda direnen gazetecilerden biriydi. Türkiye’de basın üzerinde ki baskıları cesur yüreklerle aşacağımıza inanıyorum” dedi. Yarışmanın Jüri Başkanı Saadet Erciyas ise; “Şakir Süter yarışmasının adının yayılması ve markalaşmasında en önemli isimlerden biri olan ve kısa bir süre önce kaybettiğimiz Vecdi Altay’ı rahmetle anıyoruz. Bu yıl eserler jüri olarak bizleri oldukça zorladı. Gündeme dair çok güzel konular vardı. Hepinizi kutluyorum” dedi.

9 ÖDÜL VERİLDİ

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan eserler gazeteci-yazar Saadet Erciyas başkanlığında, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, gazeteciler Engin Uğur Ağır, Murat Atilla, Gökmen Ulu ve karikatürist Sadık Pala’da oluşan jüri değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme sonucunda ise haber dalında Mehmet İnmez, Haber Türk Gazetesi'nde yayınlanan "Uyuşturucu STK'ları" haberiyle, röportaj dalında Utkucan Akkaş, İzmir Life Dergisi'nde yayınlanan "Anne-Kız Gezginler; İzmir Bizi Kucaklamadı, Bizi Sarıp Sarmaladı" röportajıyla, araştırma-inceleme dalında Sercan Özipekçi, Yeni Bakış Gazetesi'nde yayınlanan "Kitap ve Dergi Yayıncılığı, Uçurumun Kenarında" adlı çalışmasıyla ve karikatür dalında ise Mustafa Yıldız, İz Dergi'de yayınlanan "Adalet" temalı karikatürüyle ödüle layık görüldü.

Ayrıca beş kategorinin dışında Haber Ekspres Gazetesi'nden Gamze Geçer "Geleneğin İçinde Kendi Sesimiz Yarattık" adlı röportajıyla Bergama Belediyesi Özel Ödülü'ne, EgeTelgraf Gazetesi'nden Erman Şentürk "Az Kullanılmış Satılık Böbrek" haberiyle Ahmet Ünal Eroğlu Özel Ödülü'ne layık görüldü. Bu yıl Jüri Özel Ödülü ise KNK Dergisi'nden Ayşe Teoman’ın "Ötekinin Sesi" çalışması ve İlkses Gazetesi'nden Çağla Geniş'in "87'lik Delikanlı" adlı haberine verildi. 10 Ocak 2018'de aramızdan ayrılan gazeteci-yazar Vecdi Altay'ın anısına düzenlenen özel ödülün sahibi ise "Rant Çarkı" adlı haberiyle Ege Telgraf Gazetesi'nden Sevilcan Günay oldu.

Ocak ayında yaşamını yitiren gazeteci Vecdi Altay’ın kızı Ekin Altay’da İstanbul’da olduğu için yarışmaya katılamayarak bir mesaj gönderdi. Bergama Belediyesi Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni verilen kokteyl ardından, hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.