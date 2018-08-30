Muhabirimiz Gamze Geçer'e Bergama'dan özel ödül

Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl yedincisi düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın ödül töreni bu yıl Bergama'nın kurtuluş günü olan 14 Eylül Cuma Günü Bergama Kültür Merkezi'nde yapılacak

Bergama Belediyesi'nin İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirdiği 7.Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nın değerlendirilmesi İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in de katıldığı toplantıda jüri üyeleri İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, gazeteciler Saadet Erciyas, Murat Atilla, Engin Uğur Ağır, Gökmen Ulu ve karikatürist Sadık Pala isimlerinden oluştu.

9 ödül verildi

Yapılan değerlendirme sonucunda ise haber dalında Mehmet İnmez, Haber Türk Gazetesi'nde yayınlanan 'Uyuşturucu STK'ları' haberiyle, röportaj dalında Utkucan Akkaş, İzmir Life Dergisi'nde yayınlanan 'Anne-Kız Gezginler; İzmir Bizi Kucaklamadı, Bizi Sarıp Sarmaladı' röportajıyla, araştırma-inceleme dalında Sercan Özipekçi, Yeni Bakış Gazetesi'nde yayınlanan 'Kitap ve Dergi Yayıncılığı, Uçurumun Kenarında' adlı çalışmasıyla ve karikatür dalında ise Mustafa Yıldız, İz Dergi'de yayınlanan 'Adalet' temalı karikatürüyle ödüle layık görüldü.

Ayrıca beş kategorinin dışında Haber Ekspres Gazetesi'nden Gamze Geçer 'Geleneğin İçinde Kendi Sesimiz Yarattık' adlı röportajıyla Bergama Belediyesi Özel Ödülü'ne, Ege Telgraf Gazetesi'nden Erman Şentürk 'Az Kullanılmış Satılık Böbrek' haberiyle Ahmet Ünal Eroğlu Özel Ödülü'ne layık görüldü. Bu yıl Jüri Özel Ödülü ise KNK Dergisi'nden Ayşe Teoman'ın 'Ötekinin Sesi' çalışması ve İlkses Gazetesi'nden Çağla Geniş'in '87'lik Delikanlı' adlı haberine verildi. 10 Ocak 2018'de aramızdan ayrılan gazeteci-yazar Vecdi Altay'ın anısına düzenlenen özel ödülün sahibi ise 'Rant Çarkı Foça'yı Bitirir' adlı haberiyle Ege Telgraf Gazetesi'nden Sevilcan Günay oldu.

Yarışmanın ödül töreni bu yıl Bergama'nın kurtuluş günü olan 14 Eylül Cuma Günü Bergama Kültür Merkezi'nde yapılacak.