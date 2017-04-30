Muhalif duruş domino etkisi yarattı

Mazeretleri kalmadı
Antalya'da müthiş oy patlaması olduğuna değinen Savaş, 'İstanbul Üsküdar ilçesinde bile 'Hayır' oyunun çıkması şaşırtıcı gerçekten. Dikkat ettiyseniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçlar açıklandıktan sonra yüzü baya asıktı. Böyle bir sonucu beklemiyordu. Ama az bir farkla 'Evet' oylarının fazla çıkmasından sonra her türlü gösterge şunu gösteriyor; ekonomi belki daha kötüye gidecek, turizm desen 1-2 yıla canlanmasına imkan yok. Öyle sıkıntılı günler yaşıyacağımızı tahmin ediyorum ki dış dünyadan bile tamamen soyutlanıyoruz' dedi. 'Referandumda 'Hayır' çıksaydı hükümetin söyleyecek çok şeyi olurdu' diyen Savaş, "Biz zaten bu konularda Türkiye'nin kötüye gitmesini önleyecektik, o yüzden yapamıyoruz' diyeceklerdi. Ama artık hiçbir mezaretleri de kalmadı, inişe geçtiler. Yani bu referandum sonuçlarını olumlu değerlendiriyorum' dedi.