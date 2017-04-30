Muhalif duruş domino etkisi yarattı

Muhalif duruş domino etkisi yarattı
Kübra Topal- İzmir Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalayan Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş referandum konusunda açıklamalarda bulundu. Savaş, sonuçların gelecek açısından umut uyandırdığını belirtti. CHP'nin son seçimlerde aldığı oy oranının yüzde 25 civarında olduğuna dikkat çeken Savaş, 'Hayır oyu nerdeyse bütün zorlamalara rağmen çıkacaktı. Bu şunu gösteriyor; AKP ve MHP'nin toplam oyu yüzde 10 azaldı' dedi. Domino etkisinden bahseden Savaş, 'Bir seçimde, büyükşehirler bir partinin çoğunluğu sağladığı yer olursa, civar yerlerde yavaş yavaş o partiye dönüyor. Mesela muhalif kimliği ile bilinen İzmir'de 'Hayır' çıkmasının ardından, Manisa, Uşak, Balıkesir, Denizli gibi illerde de bu sonuca ulaşılmasını domino etkisine bağlıyorum' diye konuştu.


Mazeretleri kalmadı


Antalya'da müthiş oy patlaması olduğuna değinen Savaş, 'İstanbul Üsküdar ilçesinde bile 'Hayır' oyunun çıkması şaşırtıcı gerçekten. Dikkat ettiyseniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuçlar açıklandıktan sonra yüzü baya asıktı. Böyle bir sonucu beklemiyordu. Ama az bir farkla 'Evet' oylarının fazla çıkmasından sonra her türlü gösterge şunu gösteriyor; ekonomi belki daha kötüye gidecek, turizm desen 1-2 yıla canlanmasına imkan yok. Öyle sıkıntılı günler yaşıyacağımızı tahmin ediyorum ki dış dünyadan bile tamamen soyutlanıyoruz' dedi. 'Referandumda 'Hayır' çıksaydı hükümetin söyleyecek çok şeyi olurdu' diyen Savaş, "Biz zaten bu konularda Türkiye'nin kötüye gitmesini önleyecektik, o yüzden yapamıyoruz' diyeceklerdi. Ama artık hiçbir mezaretleri de kalmadı, inişe geçtiler. Yani bu referandum sonuçlarını olumlu değerlendiriyorum' dedi.

 
Etiketler; #izmir kitap fuarı #vural savaş #referandum
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