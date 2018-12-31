Muhittin Selvitopu: Başımızı öne eğdirmediniz

Belediye çalışanlarının yeni yılını kutlayan Başkan Selvitopu, 'Karabağlar'da 500 bin kişiye hizmet veriyoruz. Çok şükür başımızı öne eğdirmediniz. Emek verip alın teri döktünüz. Gösterdiğiniz emek ve alın teri için çok teşekkür ediyorum' dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu 2019 yılına girerken Belediye Ana Hizmet Binası, Gediz Asfalt Şantiyesi, Uzundere'de bulunan Temizlik İşleri Şantiyesi'nde çalışanlarla bir araya gelerek yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Onlarla beraber pasta kesti. Törene katılan sendika başkanları da Başkan Selvitopu ile 5 yıl boyunca uyumlu çalıştıklarını, işçilerin belediyeden alacaklarının bulunmadığını, ücretlerin zamanında ödendiğini belirterek Selvitopu'na teşekkür etti. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu 2019 yılına girerken tüm çalışanlarının yeni yılını kutladı. İlk olarak Belediye Ana Hizmet Binası'nda bulunan müdürlükleri dolaşarak personelle tokalaşan Başkan Selvitopu, daha sonra Gediz Asfalt Şantiyesi'nde çalışanlarla kahvaltı yaptı. Kahvaltıya Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ile Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ile başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar tam kadro katıldı.

Emeğe teşekkür

Çalışanlara seslenen Başkan Muhittin Selvitopu, Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek "5 yıldan bu yana beraber çalışıyoruz. Çok şükür başımızı öne eğdirmediniz. Emek verip alın teri döktünüz. Gösterdiğiniz emek ve alın teri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Barış ve kardeşlik ortamı

Yönetim olarak çalışanların haklarını zamanında alması ve herhangi bir sıkıntı olmaması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Selvitopu, "Bu süreçte herhangi bir haksız uygulama yapmamaya özen gösterdik. Barış ve kardeşlik ortamını sağladık. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Amacımız Karabağlar'da yaşayan insanlara hizmet etmek. Buraya gelip bu belediyenin imkânlarını şu veya bu şekilde kullanılmasına müdahale etmedim, bunda sonra da bu aynı şekilde devam edeceğiz. Sizlerden istediğimiz tek şey, herkesin görevlerini layıkıyla yapması. Bunu da çalışanlarımız gayet iyi biliyor. Bundan sonra da titiz olmak zorundayız" dedi.

Ülkemiz için çalışıyoruz

Açık, şeffaf ve katılımcı anlayışla belediyeyi yönettiklerini belirten Başkan Selvitopu, bireylere değil, 500 bin insana hizmet etmeye geldiklerini, bundan sonra da Karabağlar Belediyesi'ni halkın belediyesi haline hep beraber getireceklerini sözlerine ekledi. Böyle bir anlayışla bir dönem daha aday olduğunun altını çizen Selvitopu, "Bu anlayışı pekiştirmek ve kurumsallaşmayı geliştirmek adına bir dönem daha aday olmamım sebebi budur. Ayrıca bu görevler bizim bu ülkeye karşı vefa borcumuzdur. Bu görevi yapanlar kendilerini topluma adamak zorundadırlar. Kendi menfaatimizi değil, ülkemiz insanlarını düşünerek çalışmak zorundayız. Bu işleri lafla değil, pratikle uygulayarak yapabilirsiniz. İşte biz de bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sendika başkanlarından teşekkür

Sendika Başkanları Ali Haydar Kara ve Ayhan Doğan da Başkan Muhittin Selvitopu ile 5 yıllık süre boyunca çok uyumlu çalıştıklarını ve bu uyumun tekrar devam etmesini arzu ettiklerini dile getirdiler. İşçilerin içerde bir kuruş alacaklarının kalmadığını, her şeyi zamanında aldıklarını hatırlatan Ali Haydar Kara ve Ayhan Doğan bunun için de Başkan Muhittin Selvitopu ve ekibine teşekkür ettiler.