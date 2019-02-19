Muhittin Selvitopu: Her mahalleye semt merkezi kazandıracağız

Karabağlar'ın her mahallesine bir semt merkezi kurulması için çalışmalarını sürdüren Karabağlar Belediyesi, bu hedefe bir adım daha yaklaştı. Başkan Muhittin Selvitopu göreve geldiğinde 4 olan semt merkezi sayısı, yeni açılan Hatay Nokta Semt Merkezi ile birlikte 16'ya çıktı. Nokta Semt Merkezi, mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdikleri bir törenle hizmete açıldı. Başkan Selvitopu, "Amacımız semt merkezini 58 mahallemize yaymak" dedi.

Müge Yunt - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitim, kültür ve sanata özel önem verdiklerinin altını çizerek, "Kültür ve sanat toplum yaşamında önemli bir yer tutar. Toplumlar kültür ve sanatsız ayakta duramaz. Bir toplumun başarıları da kültür sanat alanındaki başarıları ile ölçülür. Onun içindir ki Mustafa Kemal Atatürk eğitime, sanata ve kültüre çok önem vermiştir. Çünkü o biliyordu ki dünyadaki diğer ülkelerle baş etmenin yolu eğitim, kültür ve sanattan geçer. Bazıları kültür ve sanatın yeni yeni farkına varmaya başladılar. Oysaki kültür ve sanat, hayatımızın, toplumsal yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası. Toplumumuzu ayakta tutan unsurdur. İşte bunları geliştirmek adına biz de Karabağlar Belediyesi olarak 58 mahallemizde de semt merkezleri açmak istiyoruz. Göreve geldiğimde semt merkezlerimizin sayısı 4'tü. Şu anda bu sayı 16'ya çıktı. Yakın zamanda bu sayı daha da artacak. 58 mahallemize yayacağız" dedi.

Derman belediyeciliği

"Biz, yeni bir baharı bekliyoruz. Martın sonu bahar!" diyerek yeni dönem için tekrar göreve aday olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Semt merkezlerimizde Karabağlar'da yaşayan halkımızla doğrudan iletişim kurmak istiyoruz. Kimseyi ayağımıza çağırmak istemiyoruz. Bizler sizin ayağınıza geleceğiz. Sizlerle dertlere çare arayacağız, derman arayacağız. Derman belediyeciliğini bütün Karabağlar'a ve İzmir'e diğer belediye başkanı adaşlarımızla yayacağız.

Semt merkezlerimizin yanında belli mahallelerimizi bir arada tutacak kültür merkezlerini de oluşturacağız. Şu anda önemli bir kültür merkezi inşaatımız Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde sürmekte. Yine Kibar Pazaryeri'nin bir katı kültür merkezi olacak. Mimkent'te de yine büyük bir kültür merkezimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçireceğiz. Amacımız toplumun her kesimini, kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı kültürle sanatla iç içe tutmaktır. Bu merkezde de açılacak çeşitli kurslarla, etkinliklerle, eğitim programlarıyla sizlerin hep yanında olacağız" diye konuştu.

Karabağlar'ı 10 yıl sonra keşfedenler var

Bir kesimin Karabağlar'ı rant merkezi olarak görmeye başladığını ve amaçlarına ulaşmak için de Karabağlar Belediyesi'nin şu anki yönetimini olmadık ifadelerle karaladığını ifade eden Başkan Selvitopu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Karabağlar'ı 10 yıl sonra mı keşfettiniz? Yaklaşık 17 yıldır iktidardasınız yeni mi görüyorsunuz Karabağlar'ı? Hangi yatırımları yaptınız? Koskoca iktidarın Karabağlar'da yaptığı yatırımdan fazla yatırımı Karabağlar Belediyesi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını söylemiyorum bile. Büyükşehir Belediyemizin de burada birçok yatırımı var. Ve bu yatırımlar önümüzdeki dönemde de son hızıyla devam edecek.

Biz Karabağlar'ı 2050-2060 yılına hazırlayacağız. Onun planlamasını tasarımını gerçekleştirdik. Bütün hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki dönemde bu planlamaları hayata geçireceğiz. Karabağlar'ı İzmir'in modern, yaşanabilir en güzel ilçelerinden biri haline getireceğiz. Karabağlar'da bu potansiyel var, bu güzellik var. Bunu hep birlikte başaracağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Farklı siyasi partilere oy verebiliriz ama burada yaşayan tüm insanlar bizim yurttaşımızdır. Herkese eşit mesafede olup, aynı gözle bakıp hizmet etmeye devam edeceğiz. Karabağlar için İzmir için 80 milyon insanımız için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız..."