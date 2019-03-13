Muhittin Selvitopu: Karabağlar’da engelleri birlikte aşacağız

Seçim çalışmaları kapsamında “İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği”ni ziyaret eden Karabağlar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Selvitopu, Karabağlar’da engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yerel yönetim olarak Karabağlar’da engelli arkadaşlarımızın sorunlarına duyarsız kalmamız söz konusu bile olamaz. Belediye olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bizim hedefimiz Karabağlar’da tüm engelleri aşmak.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yeniden Karabağlar Belediye Başkanlığına aday gösterilen Muhittin Selvitopu, 5 yıl boyunca yanlarında olduğu ve uyumlu çalışmalar gerçekleştirdiği sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeyi sürdürüyor. Selvitopu bu kapsamda Arap Hasan Mahallesi’nde bulunan “İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği”ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Metin Atak ve yönetim tarafından sıcak bir biçimde karşılanan Selvitopu, yeni dönemde engellilere yönelik yapacağı çalışmalardan da bahsetti.

Rahat yaşanan bir kent

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık’ın da bulunduğu ziyarette konuşan Selvitopu, “Aranızda olmaktan büyük onur duyuyorum. 2014 yılında da yine adaylk sürecimde derneğinizi ziyaret etmiştim. Çok da mutlu ayrılmıştım. Karabağlar’da farklı engelleri olan arkadaşlarımız yoğun bir nüfusa sahip. Yerel yönetim olarak Karabağlar’da engelli arkadaşlarımızın sorunlarına duyarsız kalmamız söz konusu bile olamaz. Belediye olarak kendi yaptığımız mekanlarda düzenlemelerde dikkat etmeye çalışıyoruz. Bunları geliştirmek zorundayız. Biz de kendi bütçe imkanlarımız doğrultusunda sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizim tüm hedefimiz Karabağlar’da tüm engelleri aşmak. Engelli olsun olmasın tüm insanlarımızın rahat yaşadığı bir kenti yaratmak istiyoruz” dedi.

Görüş ve önerileri bizim için önemlidir diyerek işitme engelli vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Selvitopu, sık sık notlar aldı. Vatandaşlar da 5 yıl boyunca yanlarında olan Muhittin Selvitopu’nu yeniden başkan olarak görmek istediklerini ifade ettiler.