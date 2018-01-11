Muhtar mahalleliye işaret dili öğretiyor

Muhtar olduğunda herkese rahat ulaşabilmek için işaret dili öğrendiğini söyleyen Gaziemir Gazi Mahallesi Muhtarı Sultan Güllü, 'Herkesle iletişim kurmak için işaret dilinin öğrendim. Şu anda Gaziemir ve Menderes halk eğitim merkezlerinde işaret dili derslerine giriyorum. Öğrenciyken, öğretmenliğini yapıyorum. Bunu yaparken ise yorulduğumu hissetmiyor ve aksine faydalı olmaktan mutlu oluyorum' dedi

Gamze Geçer- İzmir'e eşinin polis olmasından dolayı yerleşen ve tek maaşla geçim sıkıntısı çektikleri için pazarlara gidip ördüğü el işlerini satan Sultan Güllü, 2014 yılında bağımsız aday olarak katıldığı

Kendime inandı ve başardı

Evli ve 2 çocuk annesi olan muhtar Sultan Güllü, çocuklarının doğumundan sonra geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyerek, '2006 yılında pazarlara çıkıp ördüğüm el işlerini satıp çocuklarımın okul masraflarını karşılamaya çalıştım. Böylelikle maddi anlamda kazanç sağlayarak aile ekonomisine az da olsa destek sağlamaya çalıştım. 2011 yılında ise sevgi yolunda gözleme dükkanı açtım. Aslında hamur açmayı bilmezdim ama yanlış yapa yapa öğrendim. Benim dışımda bir eleman vardı o da servise çıkardı. Eşim polis olduğundan gecesi gündüzü yoktu. İşler çok yoğundu. Çocuklarımla ilgilenemiyordum. Küçük oğlum o zaman ilkokul birinci sınıfa gidiyordu. Okul dükkana yakın olmasına rağmen almaya gidemiyordum. Babası almaya giderdi. Anne beni okula ne bırakıyorsun ne alıyorsun diye ağlaması nedeniyle dükkanımızı kapattık. Ancak örgü örmeyi sürdürdüm. Esnaflık yaptığım için de insanlarla aram hep iyi olduğundan muhtar olmaya karar verdim. 2014 yılında bağımsız adaylığımı koydum ve kazandım. Yakın çevrem de çok destek verdi. Kendime inandım ve başardım.'

Farkındalık yaratmak isitiyorum

İnsanlara ulaşmak için farklı bir yol deneyerek farkındalık yaratmayı amaçladığını söyleyen Güllü, şöyle devam etti: 2013 yılında halk eğitim merkezine giderek

İzmir'de her gün talep artıyor

İşaret diliyle herkese ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Güllü, 'Öğrencilerim otobüs ya da yolda bir işitme engelliyle karşılaşıp, iletişime geçince heyecanla arıyor. Bu ize beni çok mutlu ediyor. Halk eğitim merkezlerinde verilen eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Bu sertifikayla da bu işi meslek haline getirmek isteyen öğrenciler eğitmen ya da tercüman da olabilir. İzmir genelinde de bu alanda bir yoğunluk söz konusu. Diğer halk eğitim merkezlerinde görüştüğüm işaret dili öğretmenleri de aynı görüşte. 2 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk yıla göre talep çok fazla arttı. Bilinçli bir şekilde gelenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor' diye konuştu. - İzmir'e eşinin polis olmasından dolayı yerleşen ve tek maaşla geçim sıkıntısı çektikleri için pazarlara gidip ördüğü el işlerini satan Sultan Güllü, 2014 yılında bağımsız aday olarak katıldığı muhtar lık seçimlerinde Gaziemir'in Gazi Mahallesi muhtarı oldu. Muhtar olmadan önce hemcinslerinden en çok 'pazarda örgü satıyordun şimdi geldiğin yere bak' tepkisini aldığını, özellikle kadınların birbirine destek olması gerektiğine vurgu yaptı.Evli ve 2 çocuk annesi olan muhtar Sultan Güllü, çocuklarının doğumundan sonra geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyerek, '2006 yılında pazarlara çıkıp ördüğüm el işlerini satıp çocuklarımın okul masraflarını karşılamaya çalıştım. Böylelikle maddi anlamda kazanç sağlayarak aile ekonomisine az da olsa destek sağlamaya çalıştım. 2011 yılında ise sevgi yolunda gözleme dükkanı açtım. Aslında hamur açmayı bilmezdim ama yanlış yapa yapa öğrendim. Benim dışımda bir eleman vardı o da servise çıkardı. Eşim polis olduğundan gecesi gündüzü yoktu. İşler çok yoğundu. Çocuklarımla ilgilenemiyordum. Küçük oğlum o zaman ilkokul birinci sınıfa gidiyordu. Okul dükkana yakın olmasına rağmen almaya gidemiyordum. Babası almaya giderdi. Anne beni okula ne bırakıyorsun ne alıyorsun diye ağlaması nedeniyle dükkanımızı kapattık. Ancak örgü örmeyi sürdürdüm. Esnaflık yaptığım için de insanlarla aram hep iyi olduğundan muhtar olmaya karar verdim. 2014 yılında bağımsız adaylığımı koydum ve kazandım. Yakın çevrem de çok destek verdi. Kendime inandım ve başardım.'İnsanlara ulaşmak için farklı bir yol deneyerek farkındalık yaratmayı amaçladığını söyleyen Güllü, şöyle devam etti: 2013 yılında halk eğitim merkezine giderek işaret dili eğitimi, ardından işaret dili öğretmenlik eğitimi aldım. Bunu ise sırf muhtar olduğumda herkese rahat ulaşabilmek için yaptım. Şu anda ise Gaziemir ve Menderes halk eğitim merkezlerinde belirli günlerde işaret dili öğretmenliği yapıyorum. Bunu yaparken yorulduğumu hissetmiyorum. İnsanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor. Sadece muhtarlıkta da oturmuyorum. Örgümü de örüyorum. Mahallemdeki herkesle iletişim halindeyim. Ancak pazarda örgü satarken muhtar oldun diyerek küçümseyenlere çok üzülüyorum. Bunu özellikle yapanlar ise kadınlar. Ama kimseyi umursamıyorum. Hesap vermeden ailemin de desteğiyle çıktığım yolda kendi doğrularımla devam ediyorum.İşaret diliyle herkese ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Güllü, 'Öğrencilerim otobüs ya da yolda bir işitme engelliyle karşılaşıp, iletişime geçince heyecanla arıyor. Bu ize beni çok mutlu ediyor. Halk eğitim merkezlerinde verilen eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Bu sertifikayla da bu işi meslek haline getirmek isteyen öğrenciler eğitmen ya da tercüman da olabilir. İzmir genelinde de bu alanda bir yoğunluk söz konusu. Diğer halk eğitim merkezlerinde görüştüğüm işaret dili öğretmenleri de aynı görüşte. 2 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk yıla göre talep çok fazla arttı. Bilinçli bir şekilde gelenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor' diye konuştu.